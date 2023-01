Szokatlan felkészülés végére tesznek pontot az OTP Bank Liga hatodik helyén telelő együttesnél. A katari világbajnokság miatt már november közepén véget ért az őszi szezon, de Waltner Róbert december eleje óta (az ünnepeket leszámítva) végig edzést vezényelt játékosainak. Az időszak elejét és végét a Fehérvári úton, másfél hetet Törökországban töltötték el.

„Az egész felkészülés jól sikerült, amivel viszont nem vagyok elégedett, azok az eredmények. Az edzőtáborban kétszer is kikaptunk (a lengyel Jagiellonia Bialystok és a szerb FK Vojvodina is 2–1-re verte a Paksot – A szerk.), de a játék képe alapján mindkettőt nyernünk kellett volna. Győzni akartunk, de nem ebből, hanem a mutatott játékból indulunk ki. A Pécs elleni utolsó fél órával nem vagyok elégedett, akkor kaptuk mindhárom gólunkat. Remélem, a bajnokikon a szebbik arcunkat mutatjuk majd” – fogalmazott a paksiak edzője.

Waltner Róbert hozzátette, tavasszal védekezésben kell tovább javulniuk, mert csak három csapat kapott több gólt náluk ősszel.

„Gól és gól között is van különbség, az edzőmeccseken is voltak egyéni, visszatérő hibák, amikből könnyű gólokat kaptunk. Ezen dolgozunk hónapok óta, bízom abban, hogy a befektetett munka visszaköszön a mérkőzéseken, miközben a támadójátékunk ugyanilyen hatékony marad, hiszen nálunk több találata csak a Ferencvárosnak van” – jegyezte meg Waltner Róbert.

A támadószekcióval valóban nincsen probléma, sorozatban harmadik őszi szezonban zárt paksi játékos góllövőlista élén: Hahn János és Ádám Martin után ezúttal – a zalaegerszegi Eduvie Ikobával – Varga Barbanás. A saját nevelésű Hahn János egy év dunaszerdahelyi kitérő után nyáron szerződött vissza az atomvárosiakhoz, melynek mezében tíz bajnokin egyszer volt eredményes.

„Győzelemmel zártuk le az előző évet, az Újpest elleni hazai bajnokin sikerült megszereznem az idei első találatomat, így szeretném folytatni tavasszal is. Ősz végére egyre jobban ment a játék, az edzéseken is azt éreztem, hogy kezdem visszanyerni a formámat. Szeretném ezt megtartani, de elsődleges cél továbbra is az, hogy csapatként legyünk sikeresek – fogalmazott a 27 esztendős csatár, aki a 2020/2021-es idényben 22 találattal lett az NB I gólkirálya. Hozzátette, rajta múlik, vissza tudja-e nyerni a két évvel ezelőtti formáját.