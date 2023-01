– Érdekes év volt az idei, aminek a vége sem lett a megszokott. Minek lehet ezt az időszakot nevezni, felkészülés vagy alapozás?

– Inkább felkészülésnek mondanám – válaszolt lapunk kérdésére Waltner Róbert, az élvonalban hatodik helyen telelő Paksi FC vezetőedzője. – Három hetet dolgoztunk együtt, az elvégzett munkával elégedett lehetek, amit terveztünk, azt végre tudtuk hajtani. Jó hangulatban teltek az edzések, a srácok motiváltak voltak, pedig köztudott, hogy a fizikális, erősítő, futóedzéseket nem igazán kedvelik a labdarúgók. De megérte végig csinálni, mert az utolsó héten, amikor a sérülésből felépült játékosok becsatlakoztak a munkába, szemmel látható volt a különbség közöttük.

– Tudatosan nem játszottak edzőmeccset ez idő alatt?

– Egyrészt nehéz lett volna partnert találni, másfelől volt ebben tudatosság is. Még mindig vannak sérültjeink, volt olyan edzés, amin 12-14 játékos vett részt, köztük az NB III-as keretből felhozott fiatalok. Reméljük, jól döntöttünk, amikor e mellé tettük le a voksunkat. Januárban 2-án folytatjuk a felkészülést, a hónap végi bajnoki folytatásig négy felkészülési találkozónk lesz, azokon kell gyakorolnunk a taktikát.

– Egy meccsel kevesebbet játszva a hatodik helyen telelnek. Mit mond ez Önnek?

– Hogy annak tükrében nem rossz szereplés, hogy a hatodik fordulótól folyamatosan jöttek a sérülések. Lenzsér Bencét kereszt-, Nagy Richárdot oldalszalag-szakadás miatt veszítettük el hosszabb időre, előbbi majd csak nyáron, utóbbi talán március-április környékén térhet vissza. Rajtuk kívül Sajbán Máté, Haraszti Zsolt és Szabó János esetében is többhetes kihagyásról beszélünk. Az utolsó héten hat nap alatt játszottunk három mérkőzést, a Honvédot 5–0-ra, az Újpestet 3–1-re vertük hazai pályán, csak a Ferencvárostól kaptunk ki. Sajnálom, hogy akkor pont nélkül maradtunk, pedig a 85. percben 2–2-es állásnál még nekünk volt meccslabdánk, de a ráadásban egy peches góllal vereséget szenvedtünk. Ha egy győzelemmel többünk lenne, kimondottan jó félszezont zártunk volna. Így is négy pontra vagyunk a harmadik helytől, ha jól szerepelünk tavasszal, behozható ez a hátrány.

Szélpál Norbertnek is ki kellett hagynia néhány mérkőzést az ősz folyamán

Fotós: Koncz Márton

– Akkor inkább előre tekint, mintsem hátra? A kiesőhely is mindössze öt pontra van.

– Próbálom a pozitívumot meglátni a dolgokban, de ha felhívná mind a tizenkét edzőt, tízen azt mondanák, hogy az első hatban akarnak végezni. Viszont ez lehetetlen. Nincsen nagy különbség a csapatok között, egy győzelemmel előre léphetünk, egy vereséggel viszont hátrébb csúszhatunk. Egy-egy mérkőzést bizonyos szituációk dönthetnek el, a labda a kapufáról éppen kifelé, vagy befelé pattan... Mindegyik találkozó izgalmakkal teli, nem lehet úgy kimenni a pályára, hogy „na most biztos nyerni fogunk”. A célunk természetesen ez, még a Ferencváros ellen is, de a tizenkét csapatos bajnokságban bármi előfordulhat, játékosállományát tekintve a Fehérvár sem a nyolcadik helyre való. Bízom benne, hogy egy jó tavaszi szerepeléssel az idény végén is ott leszünk a tabella első felében.

– Egyetért abban, hogy három részre lehet bontani az őszi szezont? Az első négy mérkőzésen veretlen maradt, majd jött egy hullámvölgy, a végére viszont kiegyenesedett a csapat.

– Ez nézőpont kérdése. Így is lehet erre tekinteni, meg úgy is, hogy az ötödik mérkőzésünkön a tavalyi ezüstérmes, most harmadik Kisvárda ellen kaptunk ki, a hatodikon pedig a második helyen telelő Kecskeméttől. Ha két részre osztjuk, akkor viszont az első fele jól sikerült, hiszen kilenc forduló után a harmadik helyen álltunk. Volt olyan időszak, hogy négy mérkőzésen egy pontot szereztünk. Bárhogy is vizsgáljuk, a végén az jön ki, hogy 6 győzelem, 5 döntetlen és 6 vereség áll a csapat mellett. A féléves teljesítményt egyben kell nézni.

– Azt elemezve látható, hogy negyedórákra lebontva a második félidő első 15 percében szerzi az együttes a legtöbb gólt. Mi hangzik el az öltözőben a szünetben?

– Ez egy érdekes statisztika, ilyen részletekbe nem szoktam belemenni az elemzésekbe. Az öltözőben csak az én hangomat lehet hallani, motivációs beszédet is mondok, de mindig. De a találkozó elején is tartok beszédet, úgyhogy különösebben nagy jelentőséget nem tulajdonítok ennek, nem hangzik el olyan nagy bölcsesség.

– Viszont az első negyedórában kapják a legtöbb gólt.

– Na látja, éppen ezért! A viccet félretéve, bízom benne, hogy a mondandóm nem süket füleket talán. Ezeknek a statisztikai mutatóknak a pontos okát nem tudom, lehet, hogy a szünetben jobban koncentrálnak a beszédemre a srácok.

– Az viszont jól látható a tabellán, hogy a Ferencváros mögött, holtversenyben a Kisvárdával és a Debrecennel a második legtöbb gólt lőtték, miközben a Mezőkövesddel azonos mutatóval a harmadik legtöbb gólt kapják.

– A támadójátékkal elégedett vagyok, bár Hahn János sajnos nem olyan formában tért vissza Dunaszerdahelyről, mint amilyenben gólkirályként elment Paksról. Bízunk benne, hogy visszatalál arra a szintre, és akkor még nagyobb erőssége lesz a csapatnak. Védekezésben viszont előrébb kell lépnünk úgy, hogy az ne menjen a támadások kárára. A következő fél évben azért dolgozunk, hogy egyénileg és csapatként is fejlődjenek a játékosok.

Bátran dobja mélyvízbe a fiatalokat

Waltner Róbert alatt debütált ősszel az NB I-ben Debreceni Zalán (20 éves), Pesti Zoltán (17), Simon Barnabás (18), Szekszárdi Milán (21) és Volter Patrik (20) is.

„Szeretem beépíteni a fiatalokat a felnőttcsapatba, egyfajta kihívásként tekintek erre. Megadom nekik a lehetőséget, de a játékosokon múlik, hogy élnek-e vele. Simon Barnabás előtt kapusként szép pályafutás állhat, ha nem törik meg a fejlődése és mindent alárendel a karrierjének. Jó volt látni, milyen fejlődésen ment keresztül, ezért kapta meg tőlem a lehetőséget az utolsó őszi mérkőzésen. Remélem, hogy még vagy száz NB I-es mérkőzése lesz a lábában” – mondta a paksiak vezetőedzője.

A bajnokság állása