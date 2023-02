Hosszú idő után végre szinte teljes csapattal várhatott egy bajnoki meccset az Atomerőmű SE. Gulyás Milán kivételével visszatért Kovács Ákos, Milos Grubor, Samuel Taiwo és Frank Áron is. Meg is látszott ez az ASE teljesítményén, erőtől duzzadva, lendületesen, jól kezdtek a paksiak. Nagyon sokan voltak a sportcsarnokban, talán most voltak a legtöbben a szezonban, kiváló volt a hangulat, s Eilingsfeld Jánosék bizony sokat is tettek azért, hogy a tetőfokára hágjon. Láthatóan meglepték a szolnokiakat a piros-kékek, akik Deon Edwin vezérletével fokozatosan elléptek a tabella második helyén álló Olajtól, a negyed felénél már tizenkettővel mentek (22–10), s ezt az előnyt simán őrizték. Persze a kosárlabdában ez nem akkora előny, de jó volt látni, hogy magabiztos az ASE, amely a második negyedben sem engedte közel a Szolnokot. A nagyszünet előtt ugyan visszakapaszkodtak Rudner Gáborék, de így is öttel vezettek a hazaiak.