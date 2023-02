Egy nappal azután, hogy az Atomerőmű KSC Szekszárd megtizedelt csapata 89–59-re kikapott Bolognában az olasz Virtus Segafredo otthonában, a Sopron Basket is alulmaradt az Euroligában, mégpedig a francia Basket Landes vendégeként.

Előbbire számítani lehetett, hiszen hetek, hónapok óta sok gonddal küzd a KSC. Két amerikai légiósa, Victoria Vivians és Ruthy Hebard távozott, Boros Júlia gerincsérvvel küzd, Holcz Rebekának pedig részleges szakadás van a bokájában. Ilyen előzmények után nem volt meglepő, hogy csak felvillanásokra futotta a kékektől Bolognában.

A Sopron hazai zakója ugyanakkor igencsak meglepetésnek számít. Pontosítva: kellemetlen meglepetésnek. A magyar bajnokság topcsapata ráadásul a lehető legerősebb keretével állhatott fel: ott volt a parketten Határ Bernadett és az új francia irányító, Olivia Époupa is játszott, de ők sem tudták győzelemhez segíteni a sárgákat, akik 62–59-es vereséggel jöttek le a pályáról.

Ilyen előzmények után jön vasárnap az NB I rangadója, amely még akkor is rangadó, ha a két csapat között jelenleg sokkal nagyobb a különbség, mint volt a szezon első felében. Sőt akkor nem is volt különbség, a szekszárdi meccset ugyanis 70–68-ra a KSC tudta megnyerni! Azóta is ez az egyetlen veresége a női NB I-ben a Sopronnak, amely ráadásul otthon 10-ből 10-et húzott be!

Djokics Zseljko együttesébe talán visszatérhet Boros Júlia, vele mindenképpen erősödik a KSC, s ha még igazából nem is lesz húzóember, a rotációban mindenképpen fontos szerepe lehet. A szekszárdiak csütörtök este érkeztek haza Bolognából, így sok idejük nincs a regenerálódásra, no meg a rangadóra való felkészülésre, ráadásul ismét utazni kell, amit szintén nem a kékek malmára hajtja a vizet.

A Sopron Basket–Atomerőmű KSC Szekszárd összecsapás vasárnap 14.05 órakor kezdődik, és az M4 Sport+ csatornán lehet élőben követni.

A KSC brutális sorozatnak vágott neki a bolognai összecsapásával, a soproni fellépés után jövő szerdán a lengyel BC Polkowicét fogadják Studer Ágnesék az Euroliga zárókörében, március 5-én jön az NKA Universitas PEAC elleni rangadó, március 25-én pedig a Serco Uni Győr elleni hazai összecsapással zárják az alapszakaszt a kék-fehérek.

A Magyar Kupában visszavágott a Sopron

A két csapat nem is olyan régen összecsapott, akkor a Magyar Kupa negyeddöntős meccsét vívták, és a soproniak egy rendkívül kosárszegény mérkőzésen 59–38-as győzelmet arattak – BESZÁMOLÓNK ITT!