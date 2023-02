Az erőltetett menet közepén jár jelenleg a Paks, mely egy hét leforgása alatt harmadik bajnokiját játssza, ráadásul ismét dobogón álló csapat ellen. A szerdai, Ferencváros elleni (1–3) kezdőcsapathoz képest négy helyen is változtatott Waltner Róbert: a kapuban ismét Nagy Gergely állt, a középpályára Papp Kristóf, a támadószekcióba pedig a felépült Bőle Lukács és az eltiltásából visszatérő Varga Barnabás kapott lehetőséget.

A szokatlan és emiatt kiszámíthatatlan időjárási körülmény megnehezítette a csapatok dolgát, az erős szél (az előrejelzések szerint a 90 kilométer per órás sebességet is elérhette) miatt a pontrúgásokkal, a távoli lövésekkel és az előrerúgott labdákkal nem tudtak operálni a csapatok, a rövidpasszos játékot pedig egyik fél sem engedte a másiknak. Az első komoly helyzetre közel fél órát kellett várni, amikor Haraszti Zsolt távoli, földről fölpattanó, kellemetlen lövését Varga Bence ütötte a jobb oldali kapufára. Bizakodhattak ugyanakkor azok a bátor szurkolók, akik ilyen időjárásban is kilátogattak a Fehérvári útra, hogy gólt is látnak majd, az atomvárosiak ugyanis a második félidő első negyedórájában a mezőny legeredményesebb csapata, míg a KTE ebben a tekintetben a harmadik.

Már a 61. percbe lépett a mérkőzés, amikor a szünetben csereként beállt Horváth Krisztofer bokapassza után Szuhodovszki Soma kínálta meg a paksiak kapusát, de Nagy vetődve védte a közeli félmagas lövést. Egyértelműen aktívabb csapatok jöttek ki a második játékrészre, a kényszerből jobbhátvédként kezdő Sajbán Máté előbb Papp Kristófot szolgálta volna ki, majd ő maga próbálkozott, de mindkétszer a kecskeméti kapus nyerte a párharcot. A mérkőzés csattanója a kapufán landolt Belényesi Csaba fejesénél, így több mint nyolc év után gól nélküli döntetlennel zárult a szomszédvári rangadó.

A három bajnoki óta nyeretlen atomvárosiak szerdán 13 órakor a Monor vendégei lesznek a MOL Magyar Kupa negyeddöntőjében, szombaton pedig Debrecenbe utaznak bajnokira (kezdés: 19.30 óra).

OTP Bank Liga, 18. forduló

Paksi FC–Kecskeméti TE 0–0

Paks, 1197 néző. V.: Vad II I. (Szert, Aradi J.)

Paks: Nagy G. – Sajbán Máté, Kinyik, Kádár, Osváth – Windecker, Papp K. – Bőle (Skribek, 72.), Szabó B. (Hahn, 66.), Haraszti (Balogh B., 80.) – Varga Barnabás. Vezetőedző: Waltner Róbert

Kecskemét: Varga Bence – Nagy K. (Katona M., 94.), Szabó A., Rjasko, Belényesi, Hadaró (Zeke, 78.) – Banó-Szabó (Meszhi, 87.), Vágó, Szuhodovszki (Polyák I., 94.) – Katona B. (Horváth K., a szünetben), Tóth B. Vezetőedző: Szabó István

Sárga lap: Haraszti (77.), illetve Hadaró (47.), Tóth B. (65.), Vágó (84.), Zeke (96.)