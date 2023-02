– A szívbajt hozták a szurkolókra a románok elleni meccsen!

– Nem ezen a két meccsen mutattuk a legjobb formánkat, az biztos – mondta Studer Ágnes, a válogatott irányója, aki az izlandiak ellen 4 ponttal, 5 lepattanóval és 5 gólpasszal, a románok ellen 8 ponttal, 6 lepattanóval és 3 assziszttal jelentkezett. – Többen is fáradtan érkeztünk a válogatotthoz, a keretben sok játékos játszik a bajnokság mellett nemzetközi kupameccseket, meg aztán az is benne volt a fejekben, hogy idegenben mindkét találkozónkat simán megnyertük, és azért tudtuk, hogy könnyebb dolgunk lesz, mintha a spanyolok ellen játszottunk volna.

Studer Ágnes a selejtezőkön is a megalkuvást nem ismerő, csupaszív játékát hozta

– A végére azért sikerült megroppantani a románokat, ott van a válogatott a nyári Európa-bajnokságon!

– Nagyon boldogok vagyunk, és nagyon várjuk, hogy pályára léphessünk a kontinenstornán. Nagy dolog ez, hiszen teljesen kicserélődött, megfiatalodott társasággal játszottuk végig ezt a selejtezősorozatot. Sok a fiatal játékosunk, és sok a tehetségünk, akikben benne van a nagy lehetőség, hogy nyáron egy jó eredményt érjen el. A 2019-es Európa-bajnokságon, amelyen tizenkilenc évesen játszhattam én voltam az egyik legfiatalabb a keretben, ma a huszonnégy évemmel már a rutinos játékosok közé tartozom. Azt gondolom, hogy ha még jobban összeérünk, ha kialakulnak a játékkapcsolatok, akkor lehet keresnivalónk Európa legjobb válogatottjai között.

– Hárman képviselték a KSC Szekszárdot, Goree Cyesha és ön mindkét találkozón játszott, Miklós Melinda azonban nem léphetett pályára. Szomorú volt emiatt?

– Nem szabad szomorúnak lennie! Linda nagyon fiatal, azt gondolom, hogy neki már az is egy óriási előrelépés, hogy benne volt a szűkített keretben. Miatta sajnálom igazán, hogy nem lett sima a románok elleni meccs. Ha nem csak az utolsó két percben dől el, akkor ő is pályára léphetett volna. De még egyszer mondom, nem szabad bánkódnia emiatt, az, hogy ott volt a keretben egy visszajelzése annak, hogy jó munkát végez. Azt gondolom, hogy nagyon jó úton halad, és hamarosan ő is megmutathatja magát címeres mezben.

– Egy időre most vége a válogatott szereplésnek, de a klubcsapatában annál komolyabb feladatok várnak önre. Az elmúlt hetekben ráadásul történtek változások, két amerikai légiós, Victoria Vivians és Ruthy Hebard is távozott Szekszárdról. Mit gondol, mire lehet képes idén a KSC?

– Kétség kívül két fontos játékosunkat veszítettük el, így akik itt maradtak, azoknak most kétszeresen is oda kell tenniük magukat. Csupán pár edzésünk lesz rá, hogy begyakoroljuk az új taktikai variációkat, és frissítsük a saját játékunkat. Nem szabad megijedni ettől a helyzettől, az egy ilyen szituáció, most mindenki megmutathatja, hogy mit tud, mert most mindenkire szükség lesz. Kevesebben maradtunk ugyan, de hiszem, hogy akik itt vannak, azokkal is képesek leszünk megvalósítani a kitűzött céljainkat.

– Csütörtökön elsőre egy kemény kupameccs jön a Sopron Basket otthonában. A tét a négyes döntőbe jutás. Mit remél?

– Az Euroliga és a magyar bajnokság címvédőjének otthonában nincs veszíteni valónk. Elutazunk Sopronba és mindenki kiadja magából, ami benne van. Aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. A legfontosabb az, hogy a meccs végén emelt fővel jöhessünk le a pályáról.

