A magánéletben is sikeres évet zárna

„A tavalyi sportolói évem nem sikerült túl jól, főleg ezért örültek a szüleim is az előre lépésnek. Én már itt képzelem el a jövőmet Budapesten, élvezem a nagyvárosi életet. Ebben a félévben végzek az edzőin, jelentkeztem mesterképzésre az Eötvös Loránd Tudományegyetemre és a Testnevelési Egyetemre is. Most a szakdolgozatírás közepén vagyok, annak az eredménye is szempont a felvételihez. A rúdugrás és a távolugrás eredményei közötti összefüggést vizsgálom. Szalma László a konzulensem, aki azt mondta, ha jól sikerül, akkor esetleg a Magyar Edzők Lapjában is meg lehet jelentetni. Számomra ez is egy cél, nagy sikerélmény lenne. Úgyhogy most még egy utolsó hajrát bele kell tennem az egyetembe, és akkor remélem minden jól sikerül az idei évben” – fogalmazott Böndör Márton.