A verseny érdekessége, hogy két visszatérő bátaszéki versenyző, Mendi Noémi és Paksi Péter is küzdőtérre léptek, és mindketten a dobogó legmagasabb fokáig jutottak kategóriájukban. A BSE bírókat is delegált a versenyre: Karpjuk György EKF nemzetközi bíró volt a verseny főbírója, és a rutinosabb Babos Csaba és Szilágyi Viktor mellett, ezúttal utánpótláskorú bírókkal (Gill Dóra, Mendi Noémi és Nagy-Jánosi Botond) is képviseltette magát az egyesület.

„Elégedett vagyok a csapat nagy részének teljesítményével. A héten a fegyelmezett védekezés és térkihasználás volt a legfőbb téma az edzéseken. Kíváncsi voltam, hogy ebből mi valósul meg versenyszituációban. Bár sok helyen visszaköszönt a befektetett munka, de bőven van tennivalónk. Dolgozunk tovább, egy hét pihenő után, sűrűsödnek a programok és egyre komolyabb megmérettetések várnak ránk” – összegezte a megmérettetést Nagy Ákos.

Aranyérmesek. Gál Bence (kumite), Gál Dániel (ifi és kadet kumite), Gill Dóra (kumite), Hefner Zsófia (kadet és junior kumite), Kovács Zoltán (kumite), Mendi Noémi (kumite), Nagy-Jánosi Bátor (kumite), Paksi Péter (kumite), Pesti Ábel (kumite), Péter Boglárka (kumite), Péter Panna (kumite), Pfeifer Míra (kata és kumite), Sárközi Mirella (kumite), Steigler Bence (kumite).

Ezüstérmesek. Bóta Bence (kumite), Ferger Bence (kumite), Péter Anna (kumite), Péter Boglárka (kumite), Péter Panna (kata és kumite), Sárközi Mirella (kata), Vörös Botond (kumite).

Bronzérmesek. Ambrus Márton (kumite), Nagy-Jánosi Bátor (kata), Nagy-Jánosi Botond (kumite), Takács Dominik (kumite), Tóth Ádám (kumite), Váncsa Zsombor (kata, kumite), Varga Máté (kumite), Vörös Botond (kata).

Ötödik helyezettek. Bóta Bence (kata), Gál Bence (kata), Papp Ákos (kumite), Rózsahegyi Viktória (kata), Szabó Balázs (kumite), Tóbi Balázs (kata), Tóth Ádám (kata), Varga Máté (kumite).