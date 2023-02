„Sajnálom, hogy nem sikerült meglepetést okozni és a listavezető ellen nyerni hazai pályán. Nagyon közel voltunk hozzá, de sajnos picivel több hibát vétettünk, mint az ellenfelünk. Gratulálok a Budafoknak nemcsak a mostani győzelemhez, hanem az eddigi teljesítményükhöz is, egy nagyon stabil csapatról van szó. Nálunk örülni lehet annak, hogy ahogy fogalmaztam az öltözőben is, ez az „óvoda” nagyon jól helytállt és nem adta fel egy pillanatra sem. Ha így dolgozunk tovább, biztosan szép élményeket tudunk szerezni a szurkolóinknak. Gratuláció jár a csapatomnak is, mert egy jó meccset játszottunk a bajnokesélyes ellen” – értékelte a Budafok elleni szoros találkozót Jan Pavlík, a bonyhádiak vezetőedzője.

A völgységiek legeredményesebb játékosa a 2004-es születésű Heimann Gergő volt, aki szezoncsúcsot jelentő 25 VAL-indexszel zárt (23 pont, 4 lepattanó, 3 gólpassz).

Férfi NB I/B, Zöld csoport, alapszakasz, 19. forduló

Atomerőmű KSE Bonyhád–Budafok 78–81 (25–13, 14–21, 18–26, 21–21)

Bonyhád, v.: Radnóti, dr. Varga z., Téczely

Legjobb dobók: Heimann 23/9, Tömösváry 12/6, Baki 12, illetve Swanson 27, Siklós 23, Vujity-Zsolnay 9/3.