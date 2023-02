Hétfő délelőtt sajtótájékoztatót tartott a válogatott, melyen a szövetség elnöke, Szalay Ferenc és Ivkovics Sztojan kapitány mellett Eilingsfeld János vett részt.

„Kemény két mérkőzés ránk Litvániában és hazai pályán a bosnyákok ellen, de csak a saját dolgunkra koncentrálunk. Mindig a maximumot akarjuk kihozni magunkból, ezúttal is mindkét meccset meg akarjuk nyerni, nem számolgatunk. Vannak hiányzók, de nem erre koncentrálunk, hanem arra, hogy minél jobban teljesítsünk” – mondta az Atomerőmű SE erőcsatára, utalva Hanga Ádám, Allen Rosco és Vojvoda Dávid kényszerű nélkülözésére.

A 31 éves játékos azt is elmondta, tudják, hogy nehéz dolguk lesz csütörtökön, hiszen a litvánoknak az NBA-s és euroligás játékosaik nélkül is kiváló keretük van.

„Nyerni akarunk, mert azt szeretnénk, ha az utolsó fordulóban is lenne még esélyünk a világbajnokságra. Ehhez persze Montenegrónak is ki kell kapnia, de reméljük, lesz egy kis szerencsénk is. Mi mindent meg fogunk tenni, tiszta lelkiismerettel fogunk lejönni a pályáról” – tette hozzá.

A világbajnoki selejtezők utolsó ablakában előbb csütörtökön Litvániában lép pályára nemzeti válogatottunk (18.30 óra), majd vasárnap a szombathelyi Arena Savariában fogadja Bosznia-Hercegovinát (19 óra).

A csoport állása

1. Franciaország 10 8 2 831–620 18 2. Litvánia 10 8 2 770–718 18 3. Montenegró 10 6 4 746–708 16 4. Bosznia-Hercegovina 10 5 5 776–834 15 5. Magyarország 10 5 5 720–788 15 6. Csehország 10 3 7 749–808 13

A csoport első három helyezettje jut ki az idei világbajnokságra, Franciaország és Litvánia már kvalifikálta magát. A magyar válogatott két forgatókönyv szerint juthat ki a világbajnokságra, amit augusztus 25. és szeptember 10. között rendeznek a Fülöp-szigeteken, Japánban és Indonéziában. Az egyik, ha Montenegró mindkét mérkőzését elveszíti (előbb Boszniában, majd hazai pályán Csehország ellen), mi pedig mindkét találkozónkat megnyerjük. A másik egy hármas holtverseny Montenegróval és Bosznia-Hercegovinával. Az egymás elleni eredmény alapján előbbi válogatottnak jelenleg +33-as a pontkülönbsége a másik két válogatott ellen, a bosnyákoké -14, a miénk -17.