Mint arról beszámoltunk, a paksiak Varga Barnabás és Böde Dániel dupláival 4–1-re győzött a Puskás Akadémia otthonában, ezzel novembert követően és öt nyeretlenül megvívott mérkőzés után szerezte meg ismét mindhárom pontot a bajnokságban.

„Az első félidő kicsit brusztolósra sikeredett – jelentette ki Bognár György. – A középpályánk, de az egész csapat úgy nézett ki, hogy egy masszív védekezésből próbáljunk építkezni a pontrúgások segítségével. A szünetben hármat is cserélnünk kellett, mert nem volt több a játékunkban, nem voltam elégedett. A második játékrész már a terhelés elosztásáról szólt, hiszen egy hét alatt három fontos meccset játszunk. Ekkor játékban már egy erősebb csapatunk volt a pályán, akiket eddig még nem ismertem, az első lépést most megtették. Skribek Alen például nagyon jól mozgott, tehetséges játékosról van szó a személyében. Nem az eredményből, a játék képéből fogjuk levonni a következtetéseket – fogalmazott a paksiak vezetőedzője, aki szerint Varga Barnabás a szezon végére a huszonkét gólt is elérheti.

Bognár György az első félidővel nem volt elégedett

Fotós: Koncz Márton

A húsz bajnokin (egyet eltiltás miatt kellett kihagynia) 14 találatnál járó támadót Böde Dániel váltotta a mérkőzés hajrájában, az atomvárosiak ikonja négy perc alatt duplázott.

„Persze szereztem két gólt, de a győzelem a teljes csapat érdeme, mindenki nagyot melózott a kilencven perc alatt. Számomra hab a tortán, hogy kétszer is eredményes tudtam lenni majdnem féléves kihagyás után, de ez idő alatt végig keményen edzettem. Boldog vagyok a gólok miatt, de még jobban örülök, hogy nyert a csapat. A héten csapatépítőt tartottunk, ami mindig jó, és összekovácsolja a gárdát. Bízom benne, hogy jövő héten is jönnek majd a győzelmek” – nyilatkozta a 36 éves csatár.

Böde Dániel legutóbb több egy éve, 2022. február 19-én talált be az NB I-ben, egynél több gólt pedig még 2018 októberében a ferencvárosiként szerzett. Akkor az ő mesterhármasával verték 4–1-re a Diósgyőrt.

A paksiak szerdán 20 órakor a Vasast fogadják a MOL Magyar Kupa negyeddöntőjében, majd jövő szombaton a Zalaegerszeget látják vendégül 17.45 órai kezdettel.

OTP Bank Liga, 21. forduló

Puskás Akadémia FC–Paksi FC 1–4 (1–2)

Pancho Aréna, 1120 néző. V.: Zierkelbach

Gólszerző: Spandler (8.), illetve Varga B. (35., 37.), Böde (84., 87.)