„Nem tagadom, meglepett a döntés. Amikor megtudtam, még a Debrecen elleni meccsünk hatása alatt voltam, amit a hosszabbításban veszítettünk el. Azon gondolkodtam, hogy a hétfői edzésen mit mondok majd a játékosoknak. Ha a tavaszi eredményeket nézzük, akkor azok tényleg nem voltak a legjobbak.”

„Négy meccsen két döntetlen játszottunk és kétszer kikaptunk. Ez alapján meg lehet érteni, hogy edzőváltás mellett döntött a klub. Van azonban egy másik vetülete is a dolognak, ami magyarázkodásnak tűnhet...” – mondta a csakfoci.hu oldalnak Waltner Róbert,

aki a portálnak Böde Dániel kapcsán is elmondta véleményét.

„A rajt előtt őszintén elmondtam neki, hogy általában majd csereként számítok rá, nem kizárva persze, hogy kezdő is lehet, de olyan is előfordulhat, hogy nem fog pályára lépni. Mi egy centerrel játszottunk és Varga Barni nagyon jól játszott, szállította a gólokat. Éppen ezért a 4. és az 5. fordulóban nem cseréltem be Böde Danit, majd ő kérte a szerződése felbontását.”

Azt gondolom, hogy Daninak egy kicsit türelmesebbnek kellett volna lennie.

