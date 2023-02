– Mennyire jártas a közösségi médiában?

– Semennyire – vágta rá félmosollyal Bognár György, a Paksi FC napokban kinevezett vezetőedzője, aki 2022 májusi távozása után vette át ismét a csapat irányítását.

– Azért kérdezem, mert a hozzászólók túlnyomó része örömmel fogadta újbóli kinevezését.

– Mi is örömmel tértünk vissza (a vezetőedzővel fia, ifjabb Bognár György is vele tartott, aki a szakmai stáb tagja – A szerk.), jól éreztük magunkat annak idején Pakson, jó közegben tudtunk dolgozni. Mindig is szimpatikus volt a klub, akkor is, amikor nem itt dolgoztam. Ittlétem alatt nemcsak a csapatot és a klubot, de a várost is megszerettem. Persze nem egyértelmű, hogy van visszaút, más klubokkal is kapcsolatban álltam, volt olyan felkérés, amihez közel álltam. Mondjuk úgy, hogy az utolsó pillanatban esett be a paksi ajánlat. Amikor Haraszti Zsolt szerződést bontott Waltner Róberttel, az ügyvezető felhívott, hogy lenne-e kedvem visszajönni. Nem volt nehéz kérdés, egyből igent mondtam.

– Ez ilyen egyszerű volt?

– Egyrészt azért, mert jól éreztük itt magunkat, másrészt eredményesen és ami szintén fontos, hogy nyugodtan tudunk dolgozni. Békén hagytak akkor is, amikor gödörbe került a csapat, mert tudták jól, hogy úgyis kijövünk belőle. Egy hullámhosszon voltunk, minden összeállt ahhoz, hogy ha újra edzőként térek vissza az NB I-be, akkor első helyen számunkra a Paks áll.