A góllövőlistát vezető Kaveczki Edinát és az eredeti időpontban még nem a csapatot erősítő, télen igazolt Ambrus Kingát és Gyenis Dorkát nélkülöző Szekszárd váratlanul jól kezdett. Egy-egy átlövőgóllal és Gulya Krisztina négy beállós találatával jelentős előnyt szerzett (2–6), majd a folytatásban előjöttek a hibák, a gyors támadásokból a hazaiak pillanatok alatt fordítottak. A játékrész második felében szinte csak büntetőből voltak eredményesek a siófoki fiatalok, de alig nőtt a különbség a Fekete Gólyák belső embereiknek köszönhetően.

A második félidő ellentétesen kezdődött: a hazaiak szereztek előnyt (15–12), amit a szekszárdiak (akiknél többen betegséggel vállalták a játékot) gyorsan egalizáltak. Pataki Nikolett is beszállt a góllövők közé, az utolsó negyedórában nagy küzdelemben, felváltva estek a gólok, de általában az FGKC-nek kellett egyenlítenie. Ebben az időszakban az említett ok miatt is fáradó csapatnak sokat segítettek Tóth Ivett bravúrjai. Huszonnégy másodperc volt hátra, amikor időt kért Bordán Anna. A felvázolt játéknál Bognár Zsanett pontos bejátszása után Gulya lőtte be az egyenlítő gólt.

„Ismerve az előzményeket, hiszem, hogy nálunk mindenki elfogadta volna előre ezt az eredményt. A játék képe alapján talán igazságosnak is mondható. Borzasztó sok büntetőt kaptunk, főleg belül védekezésért. Még akkor is, ha nem éreztem mindegyiket jogosnak, ezen javítanunk kell. A küzdeni tudásért, a mérkőzés nagyobb részében történő fegyelmezett játékért mindenképpen dicséretet érdemelnek a lányok. A sok jó teljesítmény közül is kiemelném Kapás Tekla produkcióját azért, mert eredeti jobbszélsőként, majd ebben a szezonban jobbátlövőként, ezúttal pedig balátlövőben hozott jó szintet” – fogalmazott a találkozó után Bordán Anna.

NB II, Dél-nyugat, a 11. fordulóból

Siófok KC U22–Szekszárdi Fekete Gólyák KC 26–26 (14–12)

Siófok, 100 néző. Vezette: Tóbiás R., Végh A.

Szekszárd: TÓTH I. 1 – Dinnyés, FARKAS A. 4, BOGNÁR Zs. 6 (4), GULYA 6, KAPÁS 5, Szentes. Csere: Schell, Nagy A. (kapusok), PATAKI 3, Baksai 1, Orbán E. Edző: Bordán Anna.

Kiállítások: 10, illetve 8 perc.

Hétméteresek: 12/9, illetve 2/2.

Az eredmény alakulása. 11. perc: 3–7. 15. p.: 8–7. 39. p. 18–14. 44. p.: 19–19.

A szekszárdiak, akik döntetlenjükkel megtartották ötödik helyüket a tabellán, az első tavaszi fordulóban, vasárnap a 10. helyezett Tungsram SE vendégei lesznek 15 órától Nagykanizsán.