Két „hatpontos” mérkőzést húzott be az előző két fordulóban Kneller Balázs együttese, mely Hidegkúton (8–5) és hazai pályán fordulatos mérkőzésen a Nagykanizsa ellen is nyerni tudott (5–4). A fővárosban mégsem a tolna-mözsiek számítottak esélyesnek az előző idényben még élvonalbeli TFSE ellen, amit a házigazda bizonyított is. Az első félidőt 6–0-ra hozta le az együttes, a szünet után gyorsan jött a szépítés Keszthelyiéktől, de megszorongatni sem tudták a listavezetőt.

„Nem jó előjelekkel utaztunk a bajnokesélyes otthonába, betegség és nagypályás elfoglaltság miatt többen is lemondták a mérkőzést, így az egyébként is rövid keretben négy 20 éven aluli fiatal szerepelt. Teljes kerettel sem mi lettünk volna a találkozó esélyesei, így viszont csúfos vereségbe szaladtunk bele” – értékelt lapunknak Kneller Balázs.

Férfi NB II, Nyugati csoport, 19. forduló

TFSE-Bestrong–2F-BAU Tolna-Mözs 17–2 (6–0)

Budapest, v.: Tóth-Tolnay (Tiringer, Róka)

TFSE: Nagyistván B. – Papp Zs., Dudás D., Fehér K., Hegedűs D. Csere: Czeglédi, Kovács K., Hegyi, Albert G., Nemes, Petroff, Fehér D., Szűcs D., Csóh. Edző: Póta Balázs Dániel

Tolna-Mözs: Merkl D. – Dudoma, Kneller B., Paksi, Gödör. Csere: Schrenk, Keszthelyi, Hekfusz. Játékos-edző: Kneller Balázs

Gólszerzők: Nemes (23., 25., 35., 35.), Petroff (7., 14., 32.), Hegedűs D. (8., 16., 26.), Fehér K. (2.), Hegyi (7.), Csóh (22.), Fehér D. (22.), Dudás D. (36.), Szűcs D. (37.), Papp Zs. (40.), illetve Keszthelyi (21.), Gödör (32.)

A tizenkét csapatos bajnokság 10. helyén álló Tolna-Mözs február 13-án, hétfőn 20 órától a sereghajtó Szigetszentmiklóst fogadja.