Nem gondoltuk volna, hogy ilyen jó meccset játszik Sopronban a KSC. Különösen azok után nem, amik az elmúlt hetekben a klub háza táján történtek. Távozott két amerikai légiós, akik kulcsemberei voltak a csapatnak, miközben a Sopron világklasszis irányítót igazolt a francia Olivia Époupa személyében.

Úgy voltunk vele, hogy a tisztes helytállás már nagy dolog lenne a foghíjas, ezer sebből vérző KSC-től, amely két hete a Magyar Kupa negyeddöntőjében simán, huszonegy ponttal kapott ki a soproniaktól – KATTINTSON A BESZÁMOLÓÉRT!

Aztán úgy alakult, hogy még a győzelemre is volt esélye a KSC-nek, amely a 33. percben csak 51–48-as hátrányban volt, s többször is támadhatott a fordításért, a vezetésért. Ráadásul egy technikaival a játékvezetők „kifújták” a meccsről Jelena Brooksot, amivel nagy esélyt kapott a Szekszárd.

Nem jöttek azonban a lélektanilag fontos kosarak, a soproniak pedig a remeklő Eziyoda Magbegor vezérletével 61–51-re megléptek. Innen pedig már nem volt visszaút, mert bár ott volt öt-hat pontra a KSC, azért ilyen rövid kispaddal az is csoda, hogy eddig bírták a szekszárdiak.

A KSC-ben elképesztően nagyt játszott a magyar válogatott Goree Cesha, aki 20 pontja mellé 10 lepattanót is leszedett, azaz dupla duplát jegyzett, de kiváló napot fogott ki a fiatal Miklós Melinda is, aki 17 ponttal (közte négy triplával) fejezte be a rangadót.

Jó volt látni, hogy kezd kilábalni a hullámvölgyből a Szekszárd, amely kitűnően helytállt az Euroliga-címvédő, s a magyar bajnokságban egyeduralkodó soproniakkal szemben, s reménykedve készülhet a lengyel BC Polkowice elleni szerdai Euroliga-fellépésére.

Női kosárlabda NB I, a 20. fordulóban

Sopron Basket–Atomerőmű KSC Szekszárd 65–57 (15–16, 11–9, 23–14, 16–18)

Sopron, Novomatic Aréna. Vezette: Tóth C., Nagy V., Frányó P.

Sopron: Fegyverneky 6, Turner 7/3, Sitku 4, BROOKS 17/6, MAGBEGOR 20/3. Csere: Époupa 3, Sztankovics, Böröndy, Czukor 6/3, Varga A. 2. Vezetőedző: Gáspár Dávid.

Szekszárd: Studer Á. 10/6, MIKLÓS M. 17/12, Mányoky 2, Bálint R. 2, GOREE 20. Csere: Krnjics 2, Wallace 4, Dudásová, Szücs G. Vezetőedző: Djokics Zseljko.

Kipontozódott: Brooks (33.), Miklós M. (40.).