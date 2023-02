Álomszerűen kezdődött az alapszakasz második helyéről döntő mérkőzés a hazaiak számára, akik Kiss Gréta duplájával a negyedik percben már 2–0-ra vezettek. A felnőttválogatott bő keretébe meghívott 17 éves, saját nevelésű játékos előbb jégkorongszerű mozdulattal piszkált bele Krascsenics Petra lövésébe, majd egy kapu előtti kavarodás után piszkálta be a hálóba a labdát.

„A két gólunk is bizonyítja, hogy jól kezdtük a rangadót, majd a folytatásban is megvoltak a lehetőségeink arra, hogy tíz perc alatt lezárjuk találkozó lényegi kérdését. Látszott, hogy megleptük a TF-et az agresszív letámadásunkkal, de aztán elkezdett az ellenfél is ébredezni. A folytatásban mindkét kapu előtt adódtak helyzetek, a félidő előtt egy kényszerítő után sikerült szépíteniük a fővárosiaknak – emlékezett vissza a találkozóra Reveland Zoltán. – Fordulás után enerváltakká váltunk, lehet, hogy fejben is elfáradtunk, ami magával hozta a hibákat is. Nem volt meg a kellő koncentráció védekezésben, a vendégek több helyzetet dolgoztak ki” – tette hozzá.

Egy távoli lövésből kiegyenlítettek a vendégek, de mivel a döntetlennel nem lett volna kisegítve a Tolna-Mözs, így az utolsó percekre öt a négy ellen próbált támadni. Labdavesztést követően a kajdacsi Varga Adél üres kapus góljával fordított a TFSE, amivel nagy lépést tett a második hely felé.