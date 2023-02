Halmai Dániel többször is kezdőként kapott szerepet Ivan Rudez vezetőedzőtől, például az MVM OSE Lions és a Zalakerámia ZTE KK elleni bajnokikon is. Előbbiek ellen három triplát is bevágott, ráadásul mindezt százszázalékos hatékonysággal tette, és mellette kiválóan védekezett. Most két és fél, plusz egy évre szóló szerződést írt alá a Kometa Kaposvárral.

Halmai Dániel a Dombóvári KKE-ben nevelkedett, és tavaly nyáron került a somogyi alakulathoz.

– Az edző és a szakmai stáb is bízik a fiatalokban, számítanak ránk, s megkapjuk a kellő lehetőséget, ahhoz, hogy töretlen legyen a fejlődésünk – fogalmazott Halmai Dániel, aki élete első profi szerződését írta alá, majd üzent is a kaposvári utánpótlásban pallérozódó ifjú tehetségeknek. – Sokat és keményen kell edzeni, és sohasem sem szabad feladni.

Halmai 14 találkozón kapott lehetőséget eddig a kaposvári csapatban, amely a 11. helyen áll a bajnoki tabellán.