„Klubvezetésünk és régi új vezetőedzőnk közös döntése révén pedig Böde Dániel ismét az első osztályú gárdánkhoz tartozik” – áll az atomvárosi klub szűkszavú közleményében.

A hétfőn menesztett Waltner Róbertnél két mérkőzésen mindössze 19 perc jutott az atomvárosik klub ikonjának, a szakember helyére kedden kinevezett Bognár Györgynél viszont alapembernek számított a korábbi 25-szörös válogatott támadó. A 2020/2021-es szezonban huszonöt bajnokin (ebből 24-szer kezdő volt) négy gólt szerzett, a következő idényben pedig csupán egy NB I-es találkozót hagyott ki, s háromszor vette be az ellenfelek kapuját.

Az OTP Bank Ligában legutóbb augusztus 14-én, a Budapest Honvéd elleni hazai 3–3-as döntetlen alkalmával lépett pályára Böde, de edzettségi állapotával nem lehet gond. A csapat NB III-as csapatában hét bajnokin szerepelt (ennek oka, hogy ősszel ötmeccses eltiltást kapott), ezeken öt gólt szerzett, utoljára vasárnap éppen a kispestiek második csapatának otthonában...

A 430 élvonalbeli mérkőzésen 138 gólnál járó támadót nem minden esetben a csatársorban, hanem többször a védelem közepén vetette be Bognár György. A térdműtéten átesett Lenzsér Bence továbbra is maródi, de a múlt héten visszatérő Szélpál Norbert is kihagyta a hétvégi, debreceni bajnokit.