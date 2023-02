Mint arról beszámoltunk, nem kezdődött jól a tavaszi szezon az NB III-ban szereplő majosi futballisták számára. Petrovics Tamásék 5–1-re veszítették el a hazai nyitómeccsüket a Monorral szemben. Kardos Ernő vezetőedző azt mondja, ő is hibás abban, hogy ilyen komoly vereség lett a vége.

„Jobb csapattól kaptunk ki, ha most kezdődne a bajnokság, dobogóesélyes lenne ez a Monor – mondta a majosiak szakvezetője. – Ettől függetlenülk hazai pályán nem szenvedhetünk ilyen súlyos vereséget. Nem mentünk bele a párharcokba, nem tudtunk alkalmazkodni a mély talajhoz, kulcsembereket kellett nélkülöznünk... Nem szeretem a kifogásokat, így ezt inkább hagyjuk is, ez volt most a legerősebb Majos, amelyik pályára lépett. Azt kell mondanom, hogy én is hibás vagyok abban, hogy ilyen sok lett a vége, mert a szünetben nulla kettőnél azt mondtam a srácoknak, hogy menjünk rájuk, nincs veszíteni valónk, a monoriak pedig kihasználták, hogy nagy területek nyíltak ezáltal” – tette hozzá Kardos.

„Kikaptunk, nem volt szép, de nincs jelentősége. Ezt most elrontották a srácok, de ki is fogják javítani ezt a kisiklást. Mindig azt mondom, hogy nem az a jó bokszoló, amelyiket sosem ütik ki, hanem az, amelyik a leütés után feláll a padlóról. Mi fel fogunk állni. Sokkal több van ebben a csapatban. Ősszel a veretlenségi sorozatunkkal elkényeztettük a majosi szurkolókat, most nem ment, ez is benne van a játékban. Azt gondolom, hogy a realitás a kettő között van. Nekünk továbbra is a bennmaradás a célunk, ezért fogunk harcolni a folytatásban. De ahhoz, hogy újra sikeresek legyünk, meg kell tanulnunk NB III-as csapatként futballozni, mert ez csak megye egyes produkció volt” – tette hozzá.

A majosiak hétvégén vármegyei rangadón javíthatnak, vasárnap a szezont egy 4–1-es idegenbeli győzelemmel kezdő Paksi FC II vendégei lesznek.

Azt, hogy Kindl István hogy értékelte csapata játékát, itt olvashatja el – KATTINTSON IDE!