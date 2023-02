A SZAVAZÁSRÓL!

Vármegyénk bővelkedik kiváló csapatokban és kitűnő sportemberekben is, akiknek számos örömteli pillanatot köszönhettünk az elmúlt évben is. Az ő teljesítményük elismerésére meghirdetjük az Év sportolója 2022 szavazást is. A voksolás során olvasóink dönthetnek arról, hogy ki álljon fel a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. Négy kategóriában – az év női sportolója, az év férfi sportolója, az év női csapata, az év férfi csapata – keressük a legjobbakat. Döntse el Ön, kik legyenek az év sportolói Tolnában!