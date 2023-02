„Az eredmény ezt nem tükrözi, de hasznos edzőmérkőzésen vagyunk túl. Sajnos hét hiányzónk volt, illetve a kispadon ülők egytől egyik betegség után tértek vissza. A két csapat között egyáltalán nem volt ekkora különbség, de a védekezésünk sajnos nagyon vékony volt. Az első félidőben egy ötperces rövidzárlat három kapott gólt eredményezett, addig ezt semmi nem indokolta. A szokásos tizenegyest megint megkapták a hazaiak, ahogy az a bajnokságban is történt – fogalmazott Micskó Márk. – Nem szolgálta még a felkészülést, hogy több mint egy órát vártunk a pálya szélén, hogy kapjunk egy öltözőt, úgy gondolom ez nem méltó egy NB I-es csapat fogadására. Mindent félretéve az MTK dinamikusabb, erősebb volt, megérdemelt, bár túlzó a győzelem mértéke. Akik a pályán voltak, jól dolgoztak, legalább öt elkerülhető gólt kaptunk, ezen mindenképpen változtatnunk kell, sokkal nagyobb felelősséggel kell pályára lépni. Hiányzóinkkal kiegészülve teljesen más lesz a csapat.”

Acsádi Petra és Kágyi Kíra válogatottbéli elfoglaltság miatt, Vári Viktória térdműtétje miatt nem tudott a csapat hasznára lenni, de Nagy-Cseke Vivien is hiányzott a Simple Női Liga NB I harmadik helyén telelő MTK elleni meccskeretből. Az is eldőlt, hogy hárman távoznak az élvonalban újonc együttestől, Rónyai Gabriell a fővárosi kék-fehérek U19-es csapatát erősíti a továbbiakban, a szintén kapus Kerekes Brigitta az NB II-es Paksi SE-nél folytatja, de Verkmann Kata (PVSK) és Hajpál Melissza (Soroksár) is máshol folytatja pályafutását.

Felkészülési mérkőzés

MTK Budapest–Szekszárdi WFC 7–1 (4–0)

MTK: Varga (Rónyai, 62.) – Legendás, Tagyi, Farádi-Szabó, Haraszti (Mislai, 62.) – Diramerján (Gávris, 62.), Barkóczi (Farkas P., 62.) – Gudchenko (Csuhai, 30.), Milunovic (Tőzsér, 62.), Magyarics – Zágor (Szabó M., 35.). Vezetőedző: Makrai László

Szekszárd: Gaál V. (Janecz J.) – Kövesdi D. (Csóka P.), Schell D., Rozmis G., Katona K. (Kiss L.) – Hortobágyi L., Kovács Zs., Kiss G. – Kágyi R., Nádudvari A. (Dombi K.), Ezer A. Vezetőedző: Micskó Márk

Gólszerzők: Milunovic (15., 39.), Zágor (13., 11-esből), Gudchenko (18.), Magyarics (59.), Csuhai (61.), Farkas P. (88.), illetve Nádudvari (72.)

Az élvonalbeli bajnokság március 11-én, a szintén újonc Kelen SC otthonában kezdődik a szekszárdiak számára. Addig még vár Magyar Kupa-negyeddöntő a sárga-feketére szombaton a címvédő ETO FC Győr otthonában (13.30 óra).

