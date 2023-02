„Remekül helytállt csapatunk a bajnokság egyik nagy esélyese, a Magyar Kupa címvédője, illetve az európai színvonalú ETO ellen. A két csapatnak teljesen más céljai vannak, nekünk ez egy jó felkészülési mérkőzés volt a bajnoki folytatásra – kezdte értékelését Micskó Márk. – Öt hiányzóval megnéztük, hogy állunk most, azt kell mondanom, hogy egyáltalán nem nézett ki ez rosszul, szervezettek voltunk, ami nagyon fontos. A négy kapott gólból három simán elkerülhető volt, ezen mindenképpen javulnunk kell. Nyáron nyolc gólt kaptunk itt, ami jóval több is lehetett volna, most pedig négyet, ami előrelépést mutat. Gratulálok a lányoknak, mert ezek a mérkőzések visznek előre, ez a hozzáállás kell és elérhetjük céljainkat. Dolgozunk, hogy a jövő hét múlva kezdődő rajtra rendbe legyünk, mert fontos időszak következni számunkra” – fogalmazott a szekszárdiak vezetőedzője.

Ahogy arról beszámoltunk, a sárga-feketék mindössze 18,5 éves átlagéletkorú kezdővel állt fel az ETO Parkban és szenvedett 4–0-s vereséget. A bajnoki szezon március 11-én folytatódik, a szekszárdiak 14 órakor a szintén újonc Kelen SC vendégeként kezdik az élvonal tavaszi idényét.

Simple Női Kupa, negyeddöntő

ETO FC Győr–Szekszárdi WFC 4–0 (3–0)

Győr, v.: Kovács F. (Jakab B., Domján)

Gólszerzők: Khimych (15.), Kocsán (25.), Kövesdi (43., öngól), Süle (77.)