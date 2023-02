Derűs volt a hangulat az Atomerőmű KSC KSC edzésén. A lányok mosolyogva dobáltak, Djokics Zseljko olykor el-elejtett egy-egy cinkos mosolyt a bajusza alatt, Studer Ágnes és Miklós Melinda nevetgélve szedte egymásnak a lepattanót, miközben a tripladobást gyakorolta.

Talán végképp elillant az elmúlt napok, hetek szomorúsága, talán a Sopronban mutatott játék visszatereli a helyes útra a szekszárdi csapatot.

Mi ezt reméljük, mert most, a szezon hajrájában, a rájátszás előtt erre lenne a legnagyobb szükség.

Jól kosarazott Sopronban a KSC, amely a meccs elején meglepte a magyar bajnokot, az Euroliga-címvédőt, s bár vereség lett a vége, van mire visszaemlékezni, van mit elraktározni az ott látottakból – TUDÓSÍTÁSUNK ITT!

„Szeretnénk szép emlékeket hagyni közönségünkben – mondta a szerdai, Polkowice elleni találkozó előtt Szabó Noémi. – Jelen helyzetben látva a gazdasági és egyéb környezetet túl sok realitása nincs annak, hogy a jövőben az Euroligában szerepeljünk, ezért valamilyen szinten történelmi meccs is lesz a szerdai. Büszkék vagyunk rá, hogy már van három győzelmünk, s most azon leszünk, hogy meglegyen a negyedik is azokkal a játékosokkal, akik töretlenül teszik a dolgukat és harcolnak a kék-fehér színekért.”

Azt gondolom, a soproni mérkőzésen újra ráléptünk egy helyes útra, s ez még akkor is nagy dolog, ha egy nem túl éles Sopron ellen játszottunk.

„A védekezésünk kezd újra összeállni, a Studer Ágnes, Miklós Melinda, Goree Cyesha tengely támadásban is tudott működni. Ha ehhez jönne néhány extra pont Sydney Wallace-tól és a többiek is bele tudnák tenni a magukét, akkor képesek lehetünk a meglepetésre. Jó látni, hogy újra van karaktere a csapatnak! Biztos vagyok benne, hogy a lányok extra motivációval fognak pályára lépni a Polkowice ellen. Most is nagyon számítunk a szurkolóinkra, jó lenne telt ház előtt egy szép győzelemmel elköszönni az Euroligától” – tette hozzá a KSC szakmai és sportigazgatója.

Női Euroliga, A-csoport, 14. forduló

Atomerőmű KSC Szekszárd–BC Polkowice (lengyel)

Szekszárdi Sportközpont, szerda, 18 óra.

