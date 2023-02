Csalóka helyzetből várta soroksári mérkőzését a Tolna-Mözs, mely 1–0-ra megnyerte a kupanegyeddöntő első, hazai mérkőzését, de a Csepel játékstílusa nem éppen fekszik a gárdának. A visszavágón a gól nélküli első félidő után a vendéglátó szerezte meg a vezetést, amivel átmenetileg hosszabbításra mentette az összecsapást. Két perccel később aztán Wiesner Dalma volt jókor jó helyen, a lecsorgó labdát kilenc méterről, a lábak között gurította a rövid alsó sarokba. Pillanatokkal később Nagy Noémi tört egy az egyben kapura, s higgadt befejezéssel eldöntötte a párharcot.

„Nem állítom, hogy ezzel a győzelemmel visszatérünk a helyes útra, de most a legfontosabb a továbbjutás kiharcolása volt – fogalmazott lapunknak Reveland Zoltán. – Az eddig meglévő hibák most is megvoltak, de hozzáállásban mindenképpen éreztem változást. Nagyot küzdöttek a lányok, ami kellett is, mert a Csepel komoly ellenállást tanúsított, fel kellett vennünk a kesztyűt. Ettől függetlenül több agresszivitást és higgadtabb befejezést várok, mert a helyzeteink megint megvoltak, de azok többségét kihagytuk” – mondta a tolna-mözsiek vezetőedzője, aki számára pozitívum, hogy csapata hátrányban sem esett össze, gyorsan tudtak reagálni a kapott gólra.

Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó

Csepel FC USE–2F-BAU Tolna-Mözs 1–2 (0–0)

Soroksár, v.: Czene-Joó (Török Zs., Dobó G.)

Csepel: Forgács – Mesterházi, Németh A., Kókai, Horváth E. Csere: Pityó, Király L., Monyók, Gula, Simoncini, Helly, Malinovszky, Harsányi

Tolna-Mözs: Deczki – Szalkai, Bajcsy, Krascsenics P., Nagy N. Csere: Csizmók, Wiesner, Sereg, Sajabó

Gólszerzők: Horváth E. (31.), illetve Wiesner (33.), Nagy N. (33.)

Továbbjutott: a Tolna-Mözs kettős győzelemmel, 3–1-es összesítéssel