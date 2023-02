„Egy jól felkészített, sokkal frissebb és dinamikusabb csapat ellen léptünk pályára. Ez az eredményben is megmutatkozott, hiszen a mi hibáinkból, a fásultságból és a pontatlanságból eladott labdáinkból folyamatosan kontratámadásokat vezetett az ellenfél. Teszem hozzá, megérdemelten nyerték meg a mérkőzést – kezdte értékelését Turi Zsolt, akinek csapata egy hét leforgása alatt már a negyedik edzőmeccsét játszotta. – Ez az erőltetett menet egyre többet kivesz a játékosokból, mint fizikálisan, mint fejben nagyon elfáradtunk. Nem tudtunk labdákat szerezni, pontatlanul játszottunk, fejben is szétesett a társaság. Ez az felkészülési időszak nem tizennégy játékosra lett kitalálva.”

A négy távozó játékos (Tratnyek Dániel, Lőrinc Dániel, Laczkó Krisztián, Sütő Endre) mellett több alapemberét nélkülöző sárga-feketék mindkét félidőben három gólt kaptak az NB III Nyugati csoportjának 9. helyén álló Budaörstől.

„Sajnos meccsről meccsre most ugyanazok a játékosok játszanak. Egy hét alatt a negyedik, öt nap leforgása alatt pedig a harmadik meccsünket játszottuk, szerintem a világon nem létezik olyan játékos, aki ezeket a terheléseket bírná. Sajnos törvényszerű volt, hogy előbb-utóbb kipurcanunk. A két meccs között csak egy pihenőnapunk volt és még utaznunk is kellett – folytatta a szakember. – Az eredmény ellenére fontos pozitívum, hogy senki nem sérült meg a csapatból. Remélhetőleg a Mór elleni mérkőzésen már Rácz Áron és Füredi Patrik is pályára tud lépni, ezenkívül talán még Paksi Dániel is felépül a betegségéből, így már nem egy foghíjas kerettel tudunk elutazni.”

Felkészülési mérkőzés

Budaörs–Szekszárdi UFC 6–0 (3–0)

Budaörs, v.: Pálfi B. Szekszárd: Pomozi – Lajkó, Fekete M., Aréna Á., Béla D. – Budai D., Péter D., Kiszely – Horog, Péter A., Csernik. Csere: Bognár Zs. (kapus), Bús, Zsákovics, Csapó A., Renczes L.

Az UFC legközelebb vasárnap 13 órakor az ugyancsak harmadosztályú Mór vendégeként lép pályára.