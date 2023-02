„A labdarúgó utánpótlás biztosítása a régióban is kiemelt feladat. A megfelelően felkészült szakemberek mellett meg kell találni azokat az új formákat is, amelynek keretében van esély a fiatalok megszólítására. S itt nemcsak a fiúkról, hanem a lányokról is szó van” – erről is beszélt Bonyhádon, a Tolna Megyei Labdarúgó Szövetség társadalmi elnökségének ülésén Süli János elnök. – Krausz Márton igazgató jóvoltából az elmúlt évek részletes és tanulságos statisztikáival is szembesülhettünk, s természetesen a fejlesztési elképzelések is szóba kerültek. Komoly erőfeszítésekre és elkötelezett, önzetlen segítőkre lesz továbbra is szükség, hogy ne folytatódjon a vármegye – főleg kisebb települései – sportpályáinak az elnéptelenedése” – osztotta meg gondolatait a találkozóról közösségi oldalán a TMLSZ társadalmi elnöke.