A péntek óta együtt készülő nemzeti csapat csütörtökön Izlandot, vasárnap pedig Romániát fogadja a DVTK Arénában. A magyarok négy meccs után két-két győzelemmel és vereséggel állnak a C csoportban, és sikeres hajrával jó esélyük van arra, hogy csoportmásodikként kijussanak a kontinenstornára. Az éllovas spanyolok már biztos Eb-résztvevők.

„Van elég tudásunk, önbizalmunk és elhivatottságunk az Eb-szereplés kiharcolásához – kezdte a szakvezető. „Határ Bernadett és Lelik Réka játékára nem számíthatok, de előbbi novemberben sem játszott, bízom benne, hogy akik itt vannak, a legjobbjukat fogják nyújtani. Izlandot minél nagyobb pontkülönbséggel kell vernünk, majd követni a többi eredményt, és ha minden jól megy, a második mérkőzést elegendő csak megnyernünk” – fejtette ki.

A tervekhez bizakodásra ad okot, hogy a válogatott 2021 novemberében 115–58-ra nyert Izlandon, három hónappal ezelőtt pedig 99–40-re diadalmaskodott Romániában.

A válogatott bő keretének három KSC Szekszárd-játékos is tagja: Studer Ágnes és Goree Cyesha mellett Miklós Melinda (ha bent marad a szűk keretben) most mutatkozhat be a nemzeti csapatban.