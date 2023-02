A siófoki, őszről elhalasztott bajnokija után Nagykanizsán kezdte a szezon visszavágós körét Bordán Anna együttese, ahol bemutatkozhatott a Pécsről érkező Gyenis Dorka. A 20 éves irányító-átlövő remekül helyettesítette a sérülés miatt továbbra is hiányzó Kaveczki Edinát, betöréseiből és átlövéseiből szinte mindig gól született. Az ő játéka is kellett ahhoz, hogy a szekszárdiak gyakorlatilag keretbe foglalják a mérkőzést. Az első és az utolsó öt perc gyengeségei között határozott védekezés után könnyedén találtak be a vendégek.

„Határozott, kemény védekezésünk és Gyenis Dorka csapatba kerülése nagyban meghatározta a mérkőzést. Nagyon ügyes dolgokat csináltak a többiek is, de időnként a befejezésekben több koncentráció kellett volna. A hazaiak zárt fala miatt beállóban is kevesebb helyzetünk volt. Ezúttal a bal szél volt a lyukas posztunk, illetve elmaradt az utolsó meccseken megszokott jó kapus teljesítmény is. A győzelemért és a nyújtott teljesítményért érzett örömömet beárnyékolja Gyenis sérülése a mérkőzés utolsó szakaszában” – értékelte a mérkőzés Bordán Anna, a szekszárdiak edzője.

NB II, Dél-nyugat, 12. forduló

Tungsram SE–Szekszárdi Fekete Gólyák KC 18–32 (7–15)

Nagykanizsa, 120 néző. V.: Buchesz, Czenki

Szekszárd: Tóth I. – Farkas A. 4. BOGNÁR 8 (2). GULYA 2, Kapás 6, GYENIS D. 10 (1), Szentes. Csere: Schell, Nagy A. (kapusok), Pataki, BAKSAI 2, Orbán E., Dinnyés. Edző: Bordán Anna

Kiállítások: 10, illetve 4 perc.

Hétméteresek: 7/5, illetve 4/3.

A Fekete Gólyákra két hét szünet vár a bajnokságban, legközelebb március 11-én a Hévíz otthonában lép pályára.

A bajnokság állása