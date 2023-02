„Három éves voltam, amikor anyukámnak óvoda után kijelentettem, hogy balerina szeretnék lenni – emlékezett vissza a kezdetekre lapunknak Báló Vivien, akinek nem légből kapott volt az ötlete, nővérei ugyanis ritmikus sportgimnasztikáztak, édesanyja pedig színésznő és modell volt. – Szüleim beírattak a tánciskolába, és bár balerina nem lettem, de azóta is az élemet része tánc.”

Pályafutása gerincsérülés miatt hamar véget ért, de koreográfusként és tanárként elérte azokat a sikereket, amikre gyerekként vágyott. Versenytáncosai Európa-bajnokságon vettek részt, nemzetközi versenyekről, magyar bajnokságokról rendre érmekkel és bajnoki címekkel tértek haza. A céljuk most a világbajnokságra való kijutás, erre helyezik a fő hangsúlyt.

„Ősszel kezdődnek az előválogatók, a két-három versenyen összegyűjtött pontok összesítése alapján kvalifikálhatják magukat a klubok a világbajnokságra. A versenycsoportunkban most huszonkét válogatott táncosunk van, a négyévestől a 15 évesig. Körülbelül tizenhét koreográfiával készülünk a válogatókra, ezek közül van egyéni, duó és trió is. Műfaját tekintve van köztük moderntánc, akrobatika és gimnasztikus látványtánc is – folytatta a Báló Vivien, aki azt is elárulta, hogy tapasztalatai alapján a román és szlovák vetélytársaktól tart igazán. – Más a nemzetek genetikája, a miénkre inkább a törékenység és szálkásabb típus jellemző. A románok válla szélesebb, erősebb, így az akrobatikai képességük dominál, míg a szlovákok előadásmódban ügyesek.”