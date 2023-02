„Egy jó kupameccset játszottunk, amin sikerült azokat a cseréket megejteni, amiket előre, tudatosan elterveztük. Örülök, hogy rotálni is tudtunk, valamint, hogy játéklehetőséghez jutottak olyanok, akik eddig kevesebb szerepet kaptak. Az eredmény is jött, a második félidő pedig kimondottan tetszett. Elégedett vagyok, hiszen amiért jöttünk, azt megcsináltuk. Várjuk a sorsolást, bárki is lesz a következő ellenfél, maximális erőbedobással készülünk majd a negyeddöntőre” – véleményezte a kupatalálkozót Waltner Róbert.

A Monor ellen 5–1-re megnyert nyolcaddöntőn először volt kezdő Skriben Alen, aki egyből duplázni tudott (így három tétmérkőzésen már három gólnál jár a 21 éves támadó), míg a szintén télen érkező Haris Attila most debütált az atomvárosiaknál.

„Nehéz meccs volt egy nehéz talajon. Az első félidőben látszott, nem tudtunk alkalmazkodni a pályához, ellenfelünknek nyilván ez jobban ment. A kiállítás egy leheletnyit megsegítette a dolgunkat, de egyébként is végig a kezünkben volt a találkozó. Megérdemelten jutottunk tovább” – mondta el véleményét a Soroksártól érkező középpályás.

MOL Magyar Kupa, nyolcaddöntő

Monor (NB III)–Paksi FC 1–5 (1–2)

Monor, Balassi Bálint utcai Stadion, 400 néző. Vezeti: Káprály M. (Bertalan D., Szabó D.)

Gólszerzők: Farkas Á. (28.), illetve Skribek (67., 77.), Varga B. (17.), Szélpál N. (20.), Hahn (48.)

Kiállítva: Juhász Zs. (26.)