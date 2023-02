„Mindent megtettünk a győzelemért, az első félidőben jól játszottunk, pedig a nagy szembeszéllel is meg kellett küzdenünk. Szünet után is mi támadtunk többet, de nehéz volt folyamatos játékot kialakítani ilyen körülmények között, pláne az egyik legjobban védekező csapat ellen. Helyzeteink így is adódtak, Varga Barnabás és Papp Kristóf lába előtt pár centivel ment el a labda, de a kecskeméti kapus is jól védett. Az utolsó másodpercig mentünk előre a győzelemért, sajnos nem sikerül megszereznünk azt” – értékelte a találkozót Waltner Róbert.

Az atomvárosiak egy hét leforgása alatt három bajnokit játszottak, ezt megelőzően múlt héten szombaton a harmadik helyezett Kisvárda otthonában léptek pályára (2–2), szerdán a Ferencvárost fogadták (1–3).

„Azt szokták mondani, amellé áll a szerencse, aki többet tesz érte. Régen nem tulajdonítottam ennek nagy jelentőséget, azt mondtam, minél többet kell dolgozni, az hozza magával a sikert. Most is ezt vallom, de mellette már szerencsére is szükség van. Nem tudom elmarasztalni a játékosokat, mert mindent megtettek a sikerért. Aki látta ezt vagy a Fradi elleni mérkőzést, tudhatja, hogy megvoltak a helyzeteink. Remélem, a jövőben mellénk áll a szerencse, mert a csapat mentalitása mindkét alkalommal jó volt, ennek előbb-utóbb gólokban és győzelmekben kell megmutatkoznia” – folytatta a paksiak vezetőedzője.

A PFC három nyeretlen mérkőzést követően jelenleg a hatodik helyen áll az OTP Bank Ligában, de a Zalaegerszeg vesztett pontok tekintetében még megelőzheti. A már kieső Budapest Honvéd hat, a dobogós Kisvárda négy pontra van.

„Ez egy ilyen bajnokság, ilyen volt három évvel ezelőtt és ha minden így marad, akkor jövőre is ez várható. Ha nyersz, felugorhatsz, ha belemész egy vereségszériába, akkor lecsúszhatsz a tabellán. Egy héten belül nem akárkik ellen mérkőztünk, hanem a három dobogóssal. Nem is voltunk olyan frissek, mint normál esetben, amikor szombat-szombat ritmusban játsszunk, de dicséret illeti a csapatomat, mert ez nem látszott meg. Kinyik Ákos, Osváth Attila, Sajbán Máté, Kádár Tamás szerdáról 90 perccel a lábában érkezett, Haraszti Zsolt, Szabó Bálint és Bőle Lukács pedig korábban heteket hagyott ki sérülés miatt. Mentálisan nagyon készültünk erre a meccsre, mentek előre a játékosok, de az az egy gól és az említett szerencse hiányzott” – zárta Waltner Róbert.

A szünet után elmaradt a helyzeti előny „Elég érdekes volt az időjárás, így azt kell mondanom, a szerencse hiányzott a győzelemhez, pedig rendre sokat teszünk érte. Az elmúlt három-négy fordulóban sajnos nem vagyunk vele egy hullámhosszon, valamiért most nem szeretne velünk tartani. Az első félidőben olyan nagy futball nem alakult ki a hatalmas szélnek köszönhetően. Mivel a másodikban egy kicsit alábbhagyott, nekünk már nem volt meg az a helyzeti előnyünk, ami vendégeinknek az első negyvenöt percben. Megyünk tovább, szerdán kupameccs, hétvégén újra bajnoki. Mindkét kiírás fontos, mindkét esetben szeretnénk jól szerepelni” – nyilatkozta Haraszti Zsolt, a paksiak támadója.

Az atomvárosiak szerdán 13 órakor a Monor vendégei lesznek a MOL Magyar Kupa nyolcaddöntőjében, szombaton pedig Debrecenbe utaznak bajnokira (kezdés: 19.30 óra).

OTP Bank Liga, 18. forduló

Paksi FC–Kecskeméti TE 0–0

Paks, 1197 néző. V.: Vad II I. (Szert, Aradi J.)