A kupán 16 csapat vett részt, köztük a Matyi FC és a torna méltó megemlékezés volt az igen népszerű sportemberről. A döntőt gyászszünet vezette fel, a díjátadón Matyi fia, párja és édesanyja is részt vett. A győztes a végére nagyon belelendülő BVLC ifi lett, legnehezebb meccsük épp a Matyi FC elleni negyeddöntő volt, melyet csupán egy góllal nyertek meg. Az elődöntőben a rangidős Pfeifer Zoltánnal négy közé masirozó öregfiúkat győzték le, akiknél a nap végére elfogyott az erő. A másik elődöntőben a Klem Vegyesbolt a nap talán legnagyobb csatájában múlta felül a jó erőkből (Éger, Köllő, Máté testvérek) álló Venzdély együttesét. A Venzdélynek aztán ezen a szerdán egy bronz jutott, a döntőben pedig Rafai góljai is kevésnek bizonyultak a bonyhádi ifisták ellen, így Szász Dávid gárdája gyűjtötte be az aranyat.

I. Kovács Matyi-emléktorna. Eredmények. elődöntők: Klem Vegyesbolt–Venzdély 2–1, BVLC ifi–Öregfiúk '73 FK 5–2. Helyosztók, a 3. helyért: Venzdély–Öregfiúk '73 FK 1–0. A döntőben: BVLC ifi–Klem Vegyesbolt 4–2. A torna legjobb játékosa: Sebestyén Szabolcs (BVLC ifi). A torna legjobb kapusa: Ireczky Tamás (Klem Vegyesbolt). A torna gólkirálya: Máté Balázs (Öregfiúk '73 FK) 8 góllal.