A megye legrégebbi teremfoci sorozatát, az Alta Ripa teremlabdarúgó bajnokságot immár 35. alkalommal rendezték meg, szenior csapatok részvételével, a tolnai Városi Sportcsarnokban. A 2022-23-as bajnokságra eredetileg öt csapat nevezett, de időközben még egy gárda csatlakozott a mezőnyhöz. Szintén menet közbeni változás volt, hogy az eredetileg két „körre” tervezett küzdelmeket – a résztvevő gárdák kérésére – meghosszabbították, így a csapatok háromszor mérkőztek meg egymással, összesen 15 fordulóban.

Már az első kör után körvonalazódott a végeredmény, ami az előző bajnokság bronzérmese, a Bor és Halásztanya magabiztos győzelmét jelentette. A bajnokcsapat a 10. fordulóig hibátlan volt, az utána következő hat fordulóban azonban az Old Brotherstől kétszer is kikapott és az Izomix gárdáját is legyőzte.

Az ezüstéremért viszont végig kiélezett küzdelem folyt az Old Brothers és az Izomix között. A két csapat egymás elleni mérlege és a gólkülönbsége is egál volt, végül az Izomix egy ponttal meg tudta előzni a tavalyi bajnokot.

A mezőny második felében a tavalyi ezüstérmes DZ Hűtéstechnika gyengébb kezdés után magabiztosan utasította maga mögé az Alta-Ripa újoncát, a Hano-Villt, illetve a legpatinásabb helyi senior gárdát, a Tolnai Öregfiúkat.

A végeredmény: 1. Bor és Halásztanya 36 pont (+ 37 gólkülönbség), 2. Izomix 30 pont (+18), 3. Old Brothers 29 pont (+18), 4. DZ Hűtéstechnika 19 pont (+2), 5. Hano-Vill 11 pont (-25), 6. Tolnai Öregfiúk 5 pont (-50).

Különdíjasok. A bajnokság legjobb kapusának Csonka Gábor (Izomix) bizonyult. A gólkirályi cím Rikkers Péteré lett, aki 34 találattal végzett Pesti Viktor (Old Brothers, 21 gól) és Klem Viktor (Izomix, 17 gól) előtt.

Amint az a bajnokság meghosszabbításából is kitűnt, a csapatok lelkesek voltak, élvezték a játékot, elégedettek voltak a lebonyolítással, így várhatóan ősszel kezdődhet a 36. Alta Ripa teremfoci bajnokság.