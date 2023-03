A hideg csarnokban jó védekezéssel és gyors játékkal kezdett a Szekszárd, de a komoly előny (7–1) után csökkent a koncentráció. A szünet után még kellett öt perc, mire rendezni tudta sorait a vendégcsapat, aztán ismét egy kiemelkedő tíz perc következett. Az utolsó negyedórában már mindkét oldalon sok volt a hiba, az eredmény már jelentősen nem változott.

NB II, Nyugati csoport, a 15. fordulóban

Gárdony-Pázmánd NKK U22–Szekszárdi Fekete Gólyák KC 23–34 (12–17)

Pázmánd, 20 néző. V.: Salamon G., Tóth J.

Szekszárd: Tóth I. – FARKAS A. 9, Bognár Zs. 7 (3), GULYA 5, Kapás 4, KAVECZKI 9 (1), Szentes. Csere: Schell, Nagy A. (kapusok), Pataki, Orbán E. Edző: Bordán Anna

Kiállítások: 10, illetve 2 perc.

Hétméteresek: 4/3 illetve 6/4.

– Több szempontból is kétpólusú volt a mérkőzés. Kétszer tíz perc kiemelkedő játék, nagyobb részben viszont sok hibával tarkított teljesítmény. A lerohanásaink továbbra is üzemelnek, de a felállt fal ellen nagyon sokat kell még javulnunk. A hatos fal elleni támadásban bal szélen, irányítóban és jobb átlövőben a mérkőzés nagy részében veszélytelenek voltunk. A továbbra is „vékony kispadra” sem lehet mindent ráfogni, mert már az elejétől jelentkeztek ezek a gondok. Folyamatosan jönnek az egyre nehezebb ellenfelek, de remélem, egy-két játékos visszatérésével és stabilabb teljesítménnyel meg tudjuk oldani a feladatokat – fogalmazott Bordán Anna.

A szekszárdiak számára véget ért a négy mérkőzést számláló idegenbeli sorozata, amit három győzelemmel és egy döntetlennel hoztak le. Legközelebb, március 25-én a Dunaújvárosi Kohász KA U22-es csapata ellen lépnek pályára hazai környezetben (kezdés: 13 óra).