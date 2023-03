A két válogatottban összesen hét, korábban vagy jelenleg tolnai csapatban futsalozó szerepelt, közülük nálunk az élvonalbeli csapatot most erősítő Krascsenics Petra, a másik oldalon pedig a 2016/2017-es idényben előtt a Tolna-Mözzsel, egy évvel később a Szekszárddal bajnoki ezüstérmet szerző Anna Shulha kapott helyet a kezdőben. Tudásával az ukrán keretből is kiemelkedő 28 éves játékos jegyezte az elődöntő második helyzetét, s miután csak 11 másodperc telt el a mérkőzésből, tudni lehetett, nem vár könnyű este Frank Tamás együttesére.

Az első percekben nagy nyomás alá helyezték keleti szomszédjaink Torma Lilla kapuját, a debreceniek hálóőre viszont állta a lövéseket, s idővel nemcsak neki, de csapattársainak is megjött a kellő önbizalom. Az első magyar helyzetnél a kajdacsi Varga Adél szögletéről maradt le pár centivel a szintén tolnai nevelésű Fábián Rebeka, nem sokkal később a hazai pályát élvező Horváth Viktória remek szólójával a vezetést is megszerezték a mieink. A gólig inkább mennyiségben, mint minőségben ellenfele fölé kerekedő ukránok felpörgették a játékukat, aminek egy szögletvariáció végén egyenlítés lett az eredménye.

Torma Lilla (szemből) és a magyar játékosok gólöröme

Fotós: Kovács Péter / Forrás: MW

A félidei szünet Folk Zsuzsannáéknak jött jól, de a második félidő forgatókönyve is az első szerint alakult. Ötperces ukrán fölény után jött ki szorításából a magyar csapat, de amikor úgy tűnt, fellélegezhetnek a mieink, egy kapu előtti kavarodás után Shulha második találatával megfordította az állást. A hajrára öt a négy elleni játékkal próbálkozott meg Frank Tamás, de a hosszabbítás, s így a döntőbe jutás lehetősége is odalett. A magyar válogatott – a tavalyi bronzmérkőzéshez hasonlóan – ezúttal is 2–1-re kapott ki Ukrajnától, így vasárnap 17 órakor a kétszeres ezüstérmes Portugáliával játszik a harmadik helyért. A döntőben a címvédő Spanyolország vár Oleg Sajtanov együttesére.

A Tolnán és Szekszárdon is megfordult Anna Shulha (3) duplája döntött

Fotós: Kovács Péter / Forrás: MW

Európa-bajnokság, elődöntő

Magyarország–Ukrajna 1–2 (1–1)

Debrecen, Főnix Aréna. Vezette: D'amado (san-marinói), Kosmukhambetov (kazah), Tursun (török)

Magyarország: Torma – Tóth N., Fülöp D., Horváth V., Krascsenics P. Csere: Kota, Fábián R., Folk Zs., Varga A., Gruber, Szalkai, Koch, Üveges

Gólszerző: Horváth V. (12.), illetve Shulha (15., 32.)

A másik elődöntőben: Spanyolország–Portugália 3–2

Helyosztók, vasárnap

17.00 Magyarország–Portugália (tv: M4 Sport+)

20.00 Ukrajna–Spanyolország (tv: M4 Sport+)