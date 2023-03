Régi adósságát törlesztette az Atomerőmű KSC Szekszárd azzal, hogy ankétra hívta a csapat szurkolóit, szimpatizánsait – hangsúlyozta Szabó Noémi szakmai és sportigazgató a 2019 után ismét megrendezett összejövetelen. A Gyűszűbirtokon nemcsak beszélgetésre várták a drukkereket, de vacsorával is megvendégelték. Djokics Zseljko vezetőedző ezúttal főzőtudományát csillogtatta, tradicionális szerb ételkülönlegességgel lepte meg az érkezőket, Fekete Krisztián masszőr – aki a játékosoknak, a stábnak már többször főzött az elmúlt években – pedig egy ízletes vegyespörkölttel rukkolt elő. Bármelyikük megállná a helyét egy tévés főzőműsorban – ezt már mi állapítottuk meg.

Szabó Gergő gyorsan elhessegetett egy pletykát, miszerint nagyon nehéz helyzetben, csőd szélén van a klub. Mint mondta, valóban nehéz helyzetbe kerültek a elmúlt időszakban, de már látják a fényt az alagút végén, s bízik benne, hogy biztosított lesz a csapat számára a megfelelő anyagi háttér ahhoz, hogy az elmúlt években megszokott színvonalon tudjanak teljesíteni. A jelenleg is futó bajnokságot illetően azt mondta, most jön a szezon legnehezebb része, amelyre jó lenne kiharcolni a pályaelőnyt. Ehhez az kell, hogy a KSC szombaton hazai pályán legyőzze a Serco Uni Győrt, s közben a Sopron Basket is nyerjen az NKA Universitas PEAC ellen. Ez esetben az egymás elleni eredményekkel a Szekszárd megelőzi a pécsieket.