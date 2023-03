Így állnak most

Ha most zárulna az olimpiai kvalifikációs sorozat, akkor Ungvári Attila (81 kg), Tóth Krisztián (90 kg), Vég Zsombor (100 kg), valamint Pupp Réka (52 kg), Özbas Szofi (63 kg) és Gercsák Szabina (70 kg) utazhatna jövőre Párizsba. Jelenleg a megszerzett pontok felét számítják csak be, a „százszázalékos” időszak júniusban kezdődik.