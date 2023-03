Új vezetőedzővel vágott neki a bajnokság második felének a Fadd, melynél kilenc év után állt fel a kispadról Vida Tamás, és adta át a klub vezetőedzői feladatait Szőcs Richárdnak. A tolnaiakat az előző idényben bajnoki címig vezető 29 éves tréner a Simontornya elleni idegenbeli 1–0-s győzelemmel mutatkozott be tétmérkőzésen, múlt héten pedig Kisdorogról hoztak el egy pontot (2–2).

„A hozzáállással nem volt probléma, nagy potenciál van a csapatban, sok a fiatal, tehetséges játékos, de még össze kell szoknunk. Nem vagyunk rossz formában, idővel kijön, mi rejlik a csapatban. A kisdorogi mérkőzés az eredmény láttán szomorított el, a játékkal nem volt probléma. Mindkét gól rögzített szituációból, szöglet és szabadrúgás után érintés nélkül jutott kapunkba, úgyhogy nem volt szerencsénk – fogalmazott Szőcs Richárd, aki elmondta, céljuk, hogy minél előbb végezzenek a tabellán, vagyis dobogóra szeretnének állni. – Minden évben jó csapata van a Bonyhád-Börzsönynek, nehéz is ellenük játszani. A Tolnával korábban mumusnak éreztem a völgységieket, de a rossz sorozat az előző idényben megszakadt, idegenben 7–1-re, hazai pályán 6–0-ra győztünk. Ez viszont már egy új szezon, új csapattal, de bízom benne, hogy otthon tudjuk tartani a három pontot.”

A Bonyhád-Börzsöny beragadt a tavaszi rajtnál, Kölesden 4–3-ra, a legutóbbi fordulóban pedig a dobogósok csatáján a Nagymányoktól kapott ki 2–1-re, így Töttős László együttesének már inkább hátrafelé kell tekingetnie.

„Sajnos elől és hátul is lesznek hiányzóim, hogy csak egyet említsek, a házi gólkirály Kósa Edmondnak eltörött a keze. Viszont végre visszatérővel is számolhatok, Fazekas Tamás újra bevethető – fogalmazott a bonyhád-börzsönyiek vezetőedzője. – Hullámvölgyben vagyunk, ez nem vitás, ebből kellene minél előbb kimásznunk. A Fadd elleni győzelem nagyot lökne rajtunk, de nem számítok könnyű találkozóra, mert gyors, játékban erős csapat az ellenfelünk, akiket egy jó szakember irányít. Ricsi kötetlen támadójátékot vállal fel együtteseivel, ezzel új klubjánál is eredményes lehet.”

Szeptemberben 2–2-re végeztek a felek, az előző idényben pedig oda-vissza győzött a Fadd, de azt megelőzően sorozatban nyolc börzsönyi siker született.

Megyei II. osztály, a 17. fordulóban

Faddi SE–Bonyhád-Börzsöny SE

Fadd, szombat, 16.30 óra