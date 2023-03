Nem egy szokásos versenyen van túl Pupp Réka az üzbég fővárosban, ahol első kiemeltként a nyitófordulóban nem kellett tatamira lépnie, s miután kazah ellenfele kicsúszott a mérlegelési időből, automatikusan kizárták a tornáról. Az Atomerőmű SE dzsúdósa így rögtön a negyeddöntőben kezdett.

„A nem mindennapi helyzet inkább tud zavaró lenni, mint kedvező – mondta lapunknak Pupp Réka. – Alapesetben egy Grand Slam-torna ilyen szakaszában már egy-két mérkőzésen van túl az ember, nekem viszont annyi volt a feladatom, hogy felmegyek a szőnyegre és meghajolok.”

A portugál Joana Diogo elleni negyeddöntő azt mutatta, hogy sikeresen alkalmazkodott ehhez a helyzethez az 52 kilós olimpikon.

„Nem zökkentett ki ez a kis változás, az első hivatalos meccsel elégedett vagyok. Nem éreztem, hogy lett volna esélye ellenem a lánynak, kettőt tudtam dobni rajta, így viszonylag gyorsan és simán hoztam a mérkőzést – emlékezett vissza a taskenti viadalra Pupp Réka, akiben a japán Shishime Aj elleni elődöntő hagyott némi hiányérzetet. – Szerettem volna szépíteni ellene (korábban mindkét párharcot az ázsiaiak kétszeres világbajnoka nyerte – A szerk.), a rendes idő végéhez közeledve ki akartam rakni őt a szőnyeg szélére, de a dobásindítását nem tudtam gyorsan lereagálni, amit sajnálok, mert úgy éreztem, végig pariban vagyok vele.”

A Maria Siderot elleni bronzcsata majdhogynem keretbe foglalta a tornát. Mindössze huszonöt másodperce tartott a mérkőzés, amikor egy önveszélyes mozdulat miatt leléptették a portugált.

„Szerettem volna küzdelem után megnyerni a bronzérmet, így kicsit fura az érzés, mintha nem te nyerted volna meg azt, hanem ő veszítette volna el. A szerepléssel összeségében elégedett vagyok, hiszen újabb Grand Slamen állhattam dobogón és fontos pontokkal gazdagodtam” – értékelt Pupp Réka, akinek három-három arany és ezüst mellett ez volt a negyedik GS-bronzérme.

A világranglistán második helyre fellépő paksira most dzsúdómentes napok várnak, de az edzésekkel nem áll le. Jövő héten nemzetközi táborban vesz részt a csehországi Nymburkban, majd következik az antalyai Grand Slam.

„Jól gyarapodnak a kvalifikációs pontjaim, így tudjuk tartani magunkat a korábban felvázolt tervünkhöz, hogy havonta egy nemzetközi versenyen indulok” – mondta a menetrendjéről Braun Ákos tanítványa, aki kérdésünkre válaszolva elmondta, a családban nem mindenki tudja a programot fejben tartani. – Próbálkoznak ezzel, de van, hogy anya rákérdez, ki hova is megy a következő héten. Megértjük őt, mert Noncsi is sokat utazik edzőtáborba, most is Dél-Afrikában készül az idényre és én is hol itthon, hol külföldön készülök vagy versenyzek.”

Réka mellett a tavalyi Multisport Európa-bajnokságon kajak egyes 1000 méteren győztes húga, Noémi is azért dolgozik, hogy ott legyen a jövő évi olimpián.

„Nem szoktunk egymásnak ekkora célokat kimondani, mindketten inkább magunkban fogalmazzuk ezeket meg. Párizsba kijutni nagy dolog lenne, ha mindketten ott lennénk, az olyan energiát adna nekünk, amiből émg akár valami nagy dolog is kisülhet” – fogalmazott a két éve Tokióban ötödik helyen zárt dzsúdós.