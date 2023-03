A téli szezont a Szedresi SE zárta az élen, a tavaszi idényt viszont már a Pálfai SE kezdi a tabella élén a megyei III. osztály Kelet csoportjában. Ennek az az oka, hogy Tóth Zsolt együttesének két őszi bajnokija is átcsúszott az idei évre. A pusztahencseiek elleni három pontért nem kellett megküzdenie, azt a mérkőzést ugyanis nem játszották le, a Gerjent pedig 4–1-re verték hazai pályán.

Ezeken kívül is játszottak felkészülési mérkőzéseket a télen, a másodosztályú ASE Pakstól 4–0-ra kaptak ki, a Sárbogárd Öregfiúkat (13–1), a Déget (8–0) és a Cecét (4–0) viszont magabiztosan győzték le. A keret egyben maradt, érkezett viszont Nagydorogról Csankó Péter, aki a gerjeni találkozón már be is mutatkozott új csapatában.

„Célunk nem lehet más, mint megtartani az első helyünket – mondta lapunknak Wiszberger István, a pálfaiak elnöke. – Beszélgettünk már a feljutásról, szeretnénk, ha ez sikerülne, de a játékosok és az edző döntik el, hogy érdemes-e. Az osztályváltáshoz megvan az utánpótlás, az U13-as csapatunk mellé szeretnénk még egy korosztályt indítani, de ez még a jövő kérdése. A mostani fiatalok közül vannak néhányan, akik túlkorosak lesznek ott, bennük megvan a tehetség ahhoz, hogy a felnőttek között is megállják a helyüket.”

A Pálfai SE idei szárnyalásáról bővebben >>> ITT ÍRTUNK

Az éllovas első számú üldözője a Szedres, mely ősszel csak a pálfaiaktól kapott ki (2–3), a dunaszentgyörgyiekkel pedig 2–2-es döntetlent játszott. A legutóbbi két szezonban egyaránt ezüstérmes gárdához télen Bogáncs Gergő érkezett, aki legutóbb az előző idényben a sióagárdiak kapuját védte. Távozott viszont az ősszel tizenkét találatig jutó Csótár László, aki Farkas Jánossal a kölesdi Zönge SE-hez igazolt. Maradt viszont a góllövőlistát vezető Bősze Adrián.

Az edzőmeccsek alapján a Szedres komoly riválisa lehet a pálfaiaknak, a Döbröközt 2–1-re, a Faddot 5–3-ra győzték le Rikkers Péterék, a Bonyhád-Börzsönytől pedig 4–1-re kaptak ki.

„Kimondott célt nem fogalmaztunk meg a tavaszra, de szeretnénk a dobogó valamelyik fokára felállni a szezon végeztével. Szeretnénk egy sikeres második félszezont futni, amihez a sérülésből lassan visszatérő játékosok is segítségünkre lehetnek” – nyilatkozta lapunknak Rikkers Péter, a szedresiek csapatkapitánya, aki októberben az ország harmadik legjobb 11-es rúgója lett.

Megyei III. osztály, Kelet, 14. forduló

Március 11., szombat: Györköny SE–Dunaszentgyörgyi SE, Kajdacsi SE–Őcsény SK 14.30 óra. Március 12., vasárnap: Sióagárdi SE–Szedresi SE, Izmény SE–Gerjeni SK, Gyapa Derbi SE–Nagydorog KSE (Németkéren), Pusztahencsei KSE–Pálfai SE 14.30 óra. Szabadnapos: Németkéri SE.

A bajnokság állása