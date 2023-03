A hétvégi fordulót négy győzelemmel és egy vereséggel zárta az Alisca, amely az Adorján Ádám (csapatvezető), Haáz Gergő, Kiss Péter, Juhász Ádám, Fehér János és Tibai Attila alkotta csapattal állt a dobóvonalra. Döcögős kezdés után Haáz Gergő lendítette túl a szekszárdi csapatot, miután 8–8-as eredménynél, kijátszásban legyőzte paksi ellenfelét Szalai Milánt. Ettől a sikertől akkora lendületet kaptak a szekszárdiak, hogy a következő három meccsükön szó szerint elsöpörték ellenfeleiket. A Revans DSE-t 9–1-re, a Hírös Hunok második számú csapatát 9–2-re, míg a Győri DC második sorát szintén 9–1-re verték.

Az Alisca Darts NB II-es csapata: Tibai Attila, Juhász Ádám, Haáz Gergő, Kiss Péter, Fehér János és Adorján Ádám

A záró találkozón azonban nagy meglepetésre porszem került a gépezetbe, s ez a Phoenix DSE ellen egy 9–5-ös vereséggel párosult. Az aliscásoknak ez volt a szezonbeli első vereségünk, de így is őrzik első helyüket. A szekszárdi csapatban Juhász Ádám 12 győzelemmel és 3 vereséggel, Haáz Gergő 11 győzelemmel és 4 vereséggel, Adorján Ádám 8 győzelemmel és 5 vereséggel, Kiss Péter 4 győzelemmel és egy vereséggel, Fehér János 4 győzelemmel és 4 vereséggel, Tibai Attila 2 győzelemmel és 4 vereséggel zárt.

A negyedik osztályban szereplő szekszárdi csapatra továbbra is rájár a rúd. A Nagy Sándor (csapatvezető), Tass Viktor, Takács Attila, Horváth Andor és Nemes Dávid alkotta együttes a T20 Komlótól 9–5-re, az MDC Pécstől szintén 9–5-re, a Pécs B-től 9–3-ra kapott ki a hétvégén, így továbbra is a csoport utolsó helyéről várja a folytatást. Takács Attila és Nemes Dávid is 5 győzelemmel és 5 vereséggel zárt.