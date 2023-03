Nagyot fordult a világ Böde Dániellel az elmúlt napokban, hetekben. Amikor eldőlt, hogy Waltner Róbert távozik, és Bognár György visszatér a Paksi FC kispadjára, már sejteni lehetett, hogy véget ér Böde száműzetése. A 36 éves ikont Waltner az NB III-as kerethez küldte, mondván már csak perceket tud adni a korábbi ferencvárosi kedvencnek. Aztán egy interjúban azt nyilatkozta, hogy Bödének türelmesebbnek kellett volna lennie.

A CIKKET ITT OLVASHATJA EL, KATTINTSON IDE!

Böde Dániel türelmes volt, mert tudta, hogy egyszer újra eljön az ő ideje. Amire nem is kellett sokat várnia, Bognár György székfoglalója után azonnal visszahívta az első csapat keretébe, s a korábbi 25-szörös válogatott csatár nem is húzta az időt, a Puskás Akadémia ellen három perc alatt kétszer is betalált, nem kis mértékben hozzásegítve a paksiakat a bravúros, 4–1-es idegenbeli győzelemhez, aztán gólt lőtt csereként a Magyar Kupában a Vasas ellen is (más kérdés, hogy csapata 3–2-re kikapott, s nem jutott be a négy közé). A legutóbbi fordulóban, a Zalaegerszeg ellen 3–1-re megnyert találkozón ugyan nem talált be, de már a kezdőcsapat tagjaként futhatott ki a pályára.

„Egy percet sem szeretnék elvesztegetni, ha pályára léphetek” – mondta Böde Dániel a klubja internetes oldalán megjelent interjúban.

„Harminchét éves leszek az idén, nyilván nem rám épül a csapat, ezt el kell fogadni. Lesz olyan mérkőzés, ahol nem fogok játszani, és lesz, hogy belső védőként kell helytállnom, de a lényeg, hogy a csapat minél jobban szerepeljen”– fogalmazott a jövőt illetően.

„Javarészt ugye az NBIII-as csapatunkban edzettem. Kindl Istvánék pedig nagyszerű munkát végeznek a második számú csapatunknál, ami egyébként az eredményeiken is meglátszik, hiszen hét mérkőzés óta veretlenek például. A kiváló tréningek mellett még különmunkát is végeztem, a konditermünkbe jártam sokat, de nem a tömegnövelés volt a cél, sokkal inkább a karbantartás és a szálkásítás. Lábra és felsőtestre edzettem pluszban” – felelte a kirobbanó formáját firtató kérdésre.

„Úgy érzem, a fizikális része még megoldható, a mezőny védőinek zöménél erősebb vagyok. A futás már más tészta, sajnos abból, ahogy idősödik az ember, úgy veszít, de ezt is próbálom minél jobban tartani” – fogalmazott.

Az interjút – amelyik még a ZTE elleni bajnoki előtt jelent meg – itt olvashatja, KATTINTSON IDE!