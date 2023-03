Mint arról beszámoltunk, a Paksi FC nagy meccsen 3–2-re kikapott a Vasastól a MOL Magyar Kupa negyeddöntőjében, így nem jutott be a sorozat legjobb négy együttese közé. Bognár György vezetőedző azt mondja, a vendégek második gólja után ébredt fel a csapata.

„A mérkőzés eleje nulla kettőig katasztrofálisan lassú volt – fogalmazott a lefújás után Bognár. – Nagy hátrányba kerültünk, aztán a játék képe úgy alakult – beleértve a második félidőt is –, hogy megfordíthattuk volna a párharcot. A mérkőzés elején bizonyos pozíciókban a kelleténél mélyebben játszott pár játékosunk, távol voltunk egymástól, így nem tudtunk egymás mögé zárni. Hosszúak voltunk, nem tudtuk úgy kezdeni a találkozót, hogy a kapuja elé nyomjuk az ellenfelet. A második Vasas-gól után ébredtünk fel. A végén voltak lehetőségeink, de sajnos nem mentek be. Többen a játékvezetést okolják, ami jogos is a tizenegyes szituációknál, ugyanakkor mezőnyben mindkét oldalra egyformán tévedett. Minden meccsből lehet építkezni, ebből is, például mezőnyjátékban fejlődnünk kell. Látjuk a hibákat, miket kell a hétvégére kijavítanunk” – zárta a szakember.

A paksiak szombaton a Zalaegerszeget fogadják az OTP Bank Ligában, a találkozó 17.45 órakor kezdődik.