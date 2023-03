Mint arról beszámoltunk, az Atomerőmű SE nagyszerű első félidei játékával simán győzött a kecskemétiek ellen a férfi NB I szombati meccsén.

„Gratulálok a fiúknak, egyszerűen fantasztikus volt az első félidő. Végrehajtották azokat a dolgokat, amiket a héten megbeszéltünk és készültünk a Kecskemétből. Nagy energiával játszottak, ami kulcs volt egy ilyen szintű csapat ellen. Szépen járt a labda és az első félidőben sikerült olyan előnyt kiharcolni, ami elég volt a találkozó végéig. Amikor 30 ponttal vezet az ember, akkor fejben is kicsit kienged, de úgy gondolom, hogy nem lehet a játékosokat ezért megróni. Védekezésben is betartottuk azokat, amiket kértem, kevés könnyű dobása volt a vendégeknek. Köszönjük a szurkolóknak is, hiszen ők sokat segítenek nekünk, bízom benne, hogy együtt ki tudjuk harcolni a rájátszást” – fogalmazott Csirke Ferenc.

Kovács Ákos csapatpitány azt mondta, ez egy kétszeresen is fontos meccs volt számukra, amit mindenképpen meg akartak nyerni.

„Ez egy dupln pontos mérkőzés volt a számunkra, hiszen a Kecskemét a közvetlen riválisunk a rájátszásért folyó küzdelemben, fontos volt, hogy az egymás elleni mérleg alapján is jobbak maradjunk. Az első félidőben eldőltek a lényegi kérdések, nagyon motiváltan jöttünk ki a pályára, főleg támadásban működött nagyon jól a csapat, remekül járattuk a labdát, megtaláltuk az üres helyzeteket és az is kulcsfontosságú volt, hogy kilenc pontot engedtünk a Kecskemétnek az első negyedben. Hosszú idő után teljes csapattal tudtunk kiállni látszik, hogy így sokkal veszélyesebbek vagyunk. Bízom benne, hogy így is maradunk a továbbiakban és ugyanezzel a játékerővel tudunk a további meccseken játszani” – húzta alá.

A paksiak szombaton 19 órától ismét hazai pályán játszanak, ezúttal az OSE Lions ellen.