– A pályán is ekkora volt a két csapat közti különbség?

– Az első szettben éreztünk ellenállást, a vége felé szettlabdája is volt a Kaposvárnak, de mezőnyben extrák voltunk, jól védekeztünk, a visszatámadásaink pedig olyan jól sültek el, hogy a következő két játszmában esélyt sem adtunk ellenfelünknek – nyilatkozta lapunknak a Fino Kaposvár ellen 3:0-ra megnyert Magyar Kupa-döntőről Dávid Csanád, a Pénzügyőr SE átlója.

– Napra pontosan egy évvel korábban a Kazinbarcikát verték ugyancsak 3:0-ra a döntőben. Ahhoz képest miben volt ez a mérkőzés más?

– Nagyon motiváltak voltunk, a csapattársaim is azt mondták a meccs után, a sikerünk annak köszönhető, hogy nincsen lyuk a csapatban. Mindenki tudja a saját dolgát a maga posztján, de csapatként éltük meg a kupadöntőt. Ez a siker azért édesebb, mert rajtunk, családtagjainkon és szurkolóinkon kívül más nem akarta, hogy megnyerjük a kupát. Sokan úgy voltak vele, hogy sorozatban három siker már sok, ne legyen negyedik. A Kazincbarcika drukkerei is a Kaposvárt buzdították, ez olyan, mintha labdarúgásban a Ferencváros és az Újpest összefogna a Kispest ellen (a Vegyész a bronzmérkőzésen 3:2-re maradt alul a Kecskeméttel szemben – A szerk).

– Azt se hallgassuk el, hogy a döntő legértékesebb játékosa ön lett!

– Ugyanígy lehetett volna bárki más is a csapatból, a döntnököknek nehéz dolga volt. Rása Alex vagy Tomanóczy Bálint is ugyanúgy megérdemelte volna az MVP-címet. De tény, hogy a szezon során most éreztem a legjobban magam a pályán, nem volt semmi, ami hátráltatott volna. Erőt merítettem a családomból és a páromból, nélkülük nem ment volna így a játék.

– Sok pihenőt nem kaptak, kedden már a MAFC elleni bajnoki negyeddöntős párharc következik. Kupagyőzelem után cél a bajnoki címvédés?

– Mindenképpen, de nem számítunk könnyű útra addig sem. Edzőnk (Jókay Zoltán – A szerk.) tizenkettedik kupaaranyát szerezte, de azt mondta, szívéhez közel áll ez a siker, mert nehéz volt az egész szezon, nem nyújtottunk konstans jó teljesítményt. Az alap- és középszakaszban is azokat a találkozókat veszítettük el, amiknek az eredménye nekünk már nem számítottak. Aminek nem volt tétje, azokon nem tettük oda magunkat százszázalékosan, csak „lebegtünk a levegőben”, hogy „majd lesz valami”. Most viszont fizikálisan és mentálisan is összeszedettek voltunk, az erőnléti edzőnk is jól felkészített minket, éhesek voltunk a sikerre. Erőltetett a menet, de – nem lebecsülve ellenfelünket – a MAFC-ot egy-két tapasztalt játékossal a fiatalok le tudják hozni. Az elődöntőben aztán jöhet a Kecskemét vagy a Kaposvár.

