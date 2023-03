Két győzelemmel a háta mögött utazik Zalaegerszegre szombaton az Atomerőmű SE NB I-es férficsapata, amely a legjobb nyolcba kerülésért csatázik. Csirke Ferenc alakulata egy Kecskemét és egy Oroszlány elleni hazai győzelmen van túl, amelyeknek köszönhetően ötödik helyen áll a tabellán, de nagyon szoros a harc a playoffért, még a kilencedik DEAC is csak egy győzelemmel van lemaradva.

Az eddigi szereplése egyik letéteményese az amerikai Deon Edwin, aki 17,2 pontos, 6,6 lepattanós és 6,3 gólpasszos átlagával a piros-kékek húzóembere. A hétvégi, OSE elleni 91–82-es sikerből 23 ponttal, 11 lepattanóval és 6 gólpasszal vette ki a részét.

„Nem vagyok elégedett az eddigi szezonunkkal, jobban is állhatnánk, de komoly sérüléshullám nehezítette a dolgunkat. Most viszont, hogy már mindenki egészséges, csak előre tekintünk, és azon leszünk, hogy a lehető legjobban jöjjünk ki az alapszakaszból még hátralévő három fordulóból. Kemény meccsek várnak ránk, de mindig csak a következőre koncentrálunk, ami most a zalaegerszegi lesz” – fogalmazott az amerikai légiós.

A zalaiak 15 győzelemmel és 8 vereséggel a harmadik helyen állnak a tabellán. Decemberben elképesztően jó meccset vívott a két gárda, amit az ASE 99–98-ra nyert meg, mégpedig úgy, hogy a Milos Grubor (28), Eilingsfeld János (25), Deon Edwin (23), Kovács Ákos (15) négyes 91 pontot (!) vállalt.

„Ebben a fontos időszakban kulcs lesz, hogy keményen, gyorsan játsszunk és vigyázzunk a labdára. A csapat egyik legrutinosabb játékosa vagyok, nagyon remélem, hogy hozzá tudom segíteni az ASE-t egy jó eredményhez. A körülmények ellenére nem állunk rosszul, még egy jó eredmény is kisület ebből. Ezért fogunk keményen dolgozni az edzéseken és ezért fogjuk keményen odatenni magunkat a mérkőzéseken” – fogalmazott Edwin.

Az Atomerőmű SE-re a zalaegerszegi kirándulás mellett még játszik hazai pályán a Szegeddel, az alapszakaszt pedig egy körmendi bajnokival zárja.