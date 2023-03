Djokics Zseljko, a szekszárdiak vezetőedzője

– Soha nem vagyok elégedett, a kilencvennégy kapott ponttal pedig főleg nem lehetek az. Rosszul védekeztünk, amihez párosult a lengyelek kiváló dobószázaléka. Negyvenkét százalékkal értékesítették a hárompontos kísérleteiket, a mi tizenkilencünkkel szemben ők negyven lepattanót szedtek, ráadásul ebből tizennyolc támadó volt. Reálisan látva mindenben jobb volt a Polkowice, mégis voltak pillanatok, amikor felvettük a versenyt, de nem volt meg a kellő koncentráció ahhoz, hogy fordítani tudjunk. Mindezek azt mutatják, hogy nem voltunk kellően harcosak, ellenben fáradtak igen. Egy héten belül megjártuk Bolognát és Sopront, ez pedig kihatott a játékunkra. Amilyen helyzetben vagyunk, egyedül a védekezésbe kapaszkodhatunk, ám ezúttal abba sem tudtunk.

Az Atomerőmű KSC három győzelemmel és tizenegy vereséggel a hetedik helyen zárta csoportját.

– Kis klubként láthatjuk, hova jutottunk el. Az első szezonunkban nyeretlenek maradtunk, most három győzelmet szereztünk a szerintem erősebb nyolcasban. Meg merem kockáztatni, hogy innen kerül ki az idei Euroliga-győztes, de azt sem zárom ki, hogy a döntős is. Megvertük a Fenerbahcét, a Bolognát és az Olympiakoszt, de az első válogatott ablak után minden más lett, nem volt olyan edzésünk, ahol tíz egészséges játékosom lett volna. De nemcsak a sikerek miatt mondható ez eredményes szezonnak, hanem azért is, mert olyan játékosok mutathatták meg magukat a legrangosabb sorozatban, mint Studer Ágnes, Miklós Melinda vagy a görögök ellen kiválóan játszó Boros Júlia.

Studer Ágnes szerint nem harcoltak eléggé

Fotós: Makovics Kornél

Studer Ágnes, a szekszárdiak irányítója

– Azt gondoltam, hogy a soproni mérkőzés után jobb játékkal rukkolunk elő, de az első negyedben sok pontot kaptunk. Rosszul védekeztünk, nem voltunk elég kemények, lekéstünk a dobásokról, de azt is hozzá kell tenni, hogy ezeket jó százalékban értékesítették a lengyelek. Ez a folytatásban még nagyobb önbizalmat adott nekik, mi pedig nem tudtunk változtatni a játékunkon. Hosszú távon muszáj lesz ezeket kijavítanunk, mert nehéz mérkőzések következnek a bajnokságban. Nem éreztem magamon, hogy egy hónapja nem léptünk itthon pályára, ettől függetlenül vagy éppen emiatt kellett volna jobban küzdenünk, harcolnunk. Főleg, ha ennyien kijöttek miattunk a csarnokba.

Az említett három győztes Euroliga-mérkőzését hazai környezetben érte el a Szekszárd, idegenben hét vereséggel zárta a csoportkört a kék-fehér egylet.

– Nagy lendülettel kezdtük az idényt, sajnos az idegenbeli győzelem idén is elmaradt, így ezt a célt nem értük el. Sokszor hullámzó volt a játékunk, ami annak is betudható, hogy a bajnokságban is becsúszott egy-egy vereség, ami aztán kihatott a további mérkőzéseinkre. Ez a szezon talán az újonc évünknél is nehezebb volt, mert a magyar bajnokság is erősebbé vált a korábbihoz képest. Annak örülök, hogy voltak jó meccseink, sajnálom, hogy nem sikerült győzelemmel zárnunk, pedig jobb védekezéssel ez nyerhető meccs lett volna.

Női Euroliga, csoportkör, 14. forduló

Atomerőmű KSC Szekszárd–BC Polkowice (lengyel) 76–94 (20–25, 22–23, 14–20, 20–26)

Szekszárd, 800 néző. V: Zupancic (szlovén), Gracin (horvát), Ninkovics (szerb)

Szekszárd: Studer 2, Mányoky, MIKLÓS M. 17/6, Bálint R. 3/3, GOREE 16. Csere: KRNJICS 12, Dudásová 6/6, WALLACE 20/6, Szücs G., Horváth D. Edző: Djokics Zseljko

Polkowice: WHEELER 15/3, Gajda 1, FRISKOVEC 24/15, Spanou 15/9, TELENGA 10. Csere: Gertchen 12/12, BANASZEK 15/3, Puter 2, Zasada. Edző: Karol Kowalewski

Az eredmény alakulása: 3. perc: 5–7. 5. p.: 7–14. 8. p.: 16–19. 12. p.: 20–30. 17. p.: 34–39. 20. p.: 42–46. 23. p.: 46–53. 26. p.: 48–63. 28. p.: 54–63. 30. p.: 56–68. 34. p.: 63–73. 37. p.: 72–86.

Kipontozódott: Studer Á. (34.)

A csoport végeredménye