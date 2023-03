Az elképesztő hangulatot csak fokozta a szekszárdiak elképesztő kezdése. Nikola Dudásová egy duplára egy triplát tett rá, majd Sydney Wallace vágott be egy kettest. Mire kerek három perc elteltével megjöttek az első pécsi pontok (Kiss Virág triplája hullott be), már 7–0-ra vezetett a KSC, sőt nem sokkal később már 12–3 volt a hazaiaknak. Totál ellentétesen kezdődött a meccs, mint a keddi. Akkor a PEAC nyitott 10–2-vel, de a végén a Szekszárd örülhetett. Ezúttal esély sem volt rá, hogy most is a vendégek örüljenek.

Nikola Dudásová (a labdával) 20 ponttal zárta a meccset. Fotós: Denes Martonfai

Amikor Mányoky Réka két hajszálpontos büntető után a kilences mögül is eredményes volt, Jovan Gorec gyorsan ki is kérte idejét. Semmi sem jött be a pécsieknek, a tréner egy perccel később már a zakóját dobta el, mert a KSC nem lassított. Nagyon elkapták a fonalat a kék-fehérek, s Miklós Melinda hármasát Wallace egy jó tizenkét méterről eleresztett triplával fejelte meg, 22–6-nál nem volt olyan ember a csarnokban, aki kételkedett volna a szekszárdi sikerben. Pedig még csak hét perce ment a meccs, visszavolt belőle harminchárom. Az első negyedet harminccal zárta a KSC, a Pécs pedig tizenkettőnél állt meg. Mezőnyből mindössze három jó kísérletük volt a baranyaiaknak, egy duplát és két triplát jegyeztek, s ötből négy büntetőt dobtak be.

Sejteni lehetett, hogy nem marad ez így, be is kezdett a Pécs a második negyedben, a szerb Ivana Katanics pontjaival gyorsan faragtak egy hatost a hátrányukból, de még mielőtt vérszemet kaptak volna a vendégek, Djokics Zseljko is kikérte az idejét. Kellett ez a kis megnyugvás a KSC-nek, mert aztán visszataláltak arra az útra, amelyen jártak. Dudásová ott folytatta, ahol az első negyedben abbahagyta, dobott mindenhonnan, estében-keltében, s mindig talált. Elképesztő hármast vágott be, a közönség tombolt, a szekszárdiak pedig a 17. percben 41–24-re vezettek! Talán legszebb álmaiban sem gondolta Djokics Zseljko, hogy ilyen remek félidőt hoz le a csapata, de még mi sem – azok után, hogy a szezon eddigi három meccsén kettő, négy és öt pont volt a különbség a felek között az utolsó dudaszónál.

A nagyszünet utánra igazából már nem maradt izgalom, a Szekszárd ekkora előnyt nem szokott leadni, pláne nem az NB I-ben. S most sem tette. Három negyed után már 73 szerzett pontnál járt a KSC, amely végül 97-nél állt meg, s csak azért nem tudta megdönteni a BKG ellen felállított 98-s idénycsúcsát, mert már nem maradt ideje rá. Pedig simán benne volt az is hogy 100-ig jutnak Studer Ágnesék, akik óriásit játszottak, talán nem túlzás leírni, hogy a szezon egyik legjobb játékát láthatta tőlük a közönség. Egy dukker meg is jegyezte, hogy mi lett volna, ha még Ruthy Hebard és Victoria Vivians is itt lenne... De ők már nincsenek itt, akik azonban itt vannak, azok most nagyon felnőttek a feladathoz.

A negyedik negyedben sérülése után visszatérhetett a pályára a hazaiaknál Holcz Rebeka, a pécsi klasszis, Kiss Virág vállát pedig befóliázták. Igazából ezek voltak azok, amiket fel kellett jegyezni, mert szakmailag már nem történt semmi érdemleges. A pécsiek már nem hittek benne, hogy bármit is elérhetnek... Tulajdonképpen ezt az etapot végigünnepelte a közönség, amely a „Játszik a csapat” – rigmussal hálálta meg a fantasztikus teljesítményt. Nikola Dudásová sokáig hibátlan mezőnymutatóval állt, aztán rontott egy párat, de ez már senkit sem érdekelt. A legvégére mindenki megszórta magát, hét szekszárdi is kétszámjegyű mutatóval fejezte be a negyeddöntő második összecsapását.

Női NB I, negyeddöntő, 2. mérkőzés

ATOMERŐMŰ KSC SZEKSZÁRD–NKA UNIVERSITAS PEAC 97–74 (30–12, 20–22, 23–17, 24–23)

Szekszárd, 1100 néző. V: Cziffra, dr. Mészáros B., Nyilas

SZEKSZÁRD: STUDER 12/3, DUDÁSOVÁ 20/9, WALLACE 14/9, MÁNYOKY 11/3, GOREE 11. Csere: MIKLÓS M. 12/6, KRNJICS 14, Horváth D. 1, Bálint R., Boros J. 2, Holcz, Szücs G. Edző: Djokics Zseljko

PEAC: Szűcs R. 3/3, Wentzel 6/3, Calhoun 10/9, Gwathmey 2, KISS V. 15/3. Csere: KATANICS 10, Simon Zs. 6/6, Sanchez 8/3, OLAWUYI 14, Rátkai, Laczkó. Edző: Jovan Gorec

Az eredmény alakulása: 3. perc: 7–0. 5. p.: 12–3. 8. p.: 19–6. 13. p.: 31–16. 17. p.: 43–27. 19. p.: 50–30. 23. p.: 54–38. 27. p: 63–44. 30. p.: 73–51. 34. p.: 77–59. 38. p.: 87–71.

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0, a Szekszárd javára