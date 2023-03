Ahogy azt sejteni lehetett, Kiss Virág ott volt a pécsiek kezdőjében a negyeddöntő első meccsén. A Sopron Basket elleni bajnokin válsérülés miatt mindössze két percet játszó ex-szekszárdi center be is vágott gyorsan hat pontot, amivel 10–2-re elhúzott a PEAC. Az más lapra tartozik, hogy a játékvezetők botrányosan ítélték meg a faultokat – többnyire a KSC kárára. Ez kicsit megfogta a szekszárdiakat, de aztán elkezdték faragni a hátrányukat Studer Ágnesék.

Azt mondják, a playoff egy másik műfaj, s valóban érződött is a feszültség, szinte vibrált a levegő a csarnokban. Sydney Wallace és Goree Cyesha mellé a negyed második felében felzárkózott Krnjics Szárá, a vajdasági center pontjaival 14–11-re feljött a Szekszárd. Mintha egy kicsit megtört volna ettől a pécsiek lendülete, de aztán újítottak és 18–11-re ismét elléptek. Lélektanilag a legjobbkor jött Mányoky Réka duplája, így öttel ment az első etap végén az NKA Universitas.

A második negyedet ismét Kiss pontja nyitotta, majd jött Goree és két pontos büntető után egy duplát is beletett a közösbe. Aztán ismét Wallace-ra került a sor, az angol-amerikai egy dupla után egy szenzációs triplát is elsüllyesztett a gyűrűben, s a meccs során először 16:15-nél már egy ponttal, 26–25-re a KSC vezetett! Minden egyes labdáért hatalmas csata folyt a pályán, s ebből a harcból – de jó is leírni – a Szekszárd került ki győztesen. Néhány formás akció azt igazolta vissza, hogy nem volt hiábavaló a majd három hetes kemény munka, a nagyszünetben már egy ponttal a KSC járt előrébb.